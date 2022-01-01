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"2021’de 45 Gazeteci Öldürüldü"

01.01.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2021'de dünya çapında toplam 45 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. IFJ, bu sayının herhangi bir yıl için kaydedilen en az can kayıplarından biri olduğunu bildirdi

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2021'de dünya çapında toplam 45 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. IFJ, bu sayının herhangi bir yıl için kaydedilen en az can kayıplarından biri olduğunu bildirdi.

Merkezi Brüksel’de bulunan IFJ yaptığı açıklamada, "Bu düşüş sevindirici bir haber olsa da, devam eden şiddet karşısında küçük bir teselli" ifadelerine yer verdi.

En fazla can kaybı haberi, 9 gazetecinin öldüğü Afganistan’dan geldi. Meksika’da 8, Hindistan’da 4 ve Pakistan’da 3 gazeteci hayatını kaybetti.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, medya çalışanlarının çoğunlukla, "toplumlarında, şehirlerinde ve ülkelerinde yolsuzluk, suç ve yetkinin kötüye kullanılmasını ifşa etmeleri nedeniyle öldürüldüğünü" söyledi.

IFJ sayımına göre, Afganistan'ı da içeren Asya-Pasifik bölgesi 20 can kaybı ile en ölümcül bölge oldu. Bu bölgeyi 10 ölüm ile Amerika, sekiz ile Afrika, altı ile Avrupa ve bir ile Ortadoğu ve Arap ülkeleri izledi. Açıklamada ayrıca, İran'da meydana gelen "ölümcül bir kazada" iki gazetecinin ölümüne değinildi.

IFJ açıklamasında, "Daha az gazeteci sahada haber yapabildiği için son yıllarda silahlı çatışmalarla ilgili riskler azalmış olsa da, Meksika'daki kenar mahallelerden Yunanistan ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin sokaklarına kadar uzanan yerlerde, suç çetesi ve uyuşturucu kartellerinin tehditleri artmaya devam ediyor" denildi.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, “gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili hesap verebilirliği sağlamak” için gazetecilerin korunmasına yönelik bir BM sözleşmesine verdikleri desteği vurguladı.

İki hafta önce de Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) 46 gazetecinin 2021’de öldürüldüğünü açıklamış ve bu sayının, sayımın başladığı 1995 yılından bu yana en düşük seviyede olduğunu kaydetmişti.

IFJ'nin rakamları, Meksika'da yedi, Afganistan'da altı ve Yemen ile Hindistan'da dörder gazetecinin öldürüldüğünü listeleyen RSF verilerinden az bir farkla ayrıldı.

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