HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “2021’de En Yüksek Enflasyon Latin Amerika’da”

“2021’de En Yüksek Enflasyon Latin Amerika’da”

11.01.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın geçen yıl enflasyondan en çok etkilenen bölgesi Latin Amerika oldu. Bölgede enflasyonun en yüksek olduğu ülke yüzde 684,4'le Venezuela olurken, bu ülkeyi Kasım ayı rakamlarına göre yüzde 51,2'yle Arjantin ve yüzde 10,06'yla Brezilya izliyor

Dünyanın geçen yıl enflasyondan en çok etkilenen bölgesi Latin Amerika oldu. Uluslararası Para Fonu (IMF), en çok fiyat artışının yaşandığı bölge olan Latin Amerika'da 2021 yılı enflasyonunun yüzde 9,3 olarak tahmin edildiğini açıkladı. Uzmanlar bölge ülkelerinin enflasyonla mücadelede en sık kullandığı aracın faiz arttırımı olduğunu belirtiyor.

Pandemi öncesinde de yapısal ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan Latin Amerika’daki yüksek enflasyonun başlıca nedenleri arasında pandemi sürecinin bölge ekonomisinde yarattığı tahribat ve tedarik zincirinde karşılaşılan sorunlar yer alıyor.

Latin Amerika fiyatların en çok arttığı bölge olmasına rağmen enflasyonu iki haneli ve üzerinde olan Venezuela, Arjantin ve Brezilya dışındaki ülkelerde enflasyon tek haneli rakamlarda seyrediyor.

Geçen yıl Latin Amerika’da enflasyonun en yüksek olduğu ülke yüzde 686,4’le ekonomik kriz içindeki Venezuela olurken, bu ülkeyi Kasım ayı rakamlarına göre yüzde 51,2 ile Arjantin ve yüzde 10,06 ile Brezilya izliyor.

Enflasyonun en düşük olduğu ülkelerse yüzde 0,90’la Bolivya ve yüzde 1,94’le Ekvador oldu.

Büyük ekonomilerde son yılların en yüksek enflasyonu

Merkez Bankası (BC) verilerine göre, hammadde fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 2021’de yüzde 34 büyüme kaydeden Brezilya 280,39 milyar dolarlık ihracata ulaşarak 61,01 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Bu rakam bölgenin en büyük ekonomisine sahip Brezilya’da 1989’dan bu yana kaydedilen en yüksek değer olmasına rağmen ülkedeki enflasyon oranı yüzde 10,06 ile son altı yılın en yüksek oranına ulaştı.

Yetkililer enflasyon artışının ana nedenleri arasında akaryakıt fiyatlarındaki artışı ve yağış miktarının düşmesine bağlı olarak yaşanan enerji krizini gösteriyor.

Bölgenin en büyük ikinci ekonomisi Meksika’da ülkenin resmi istatistik kurumuna (İnegi) göre yıllık enflasyon yüzde 7,36 olarak açıklandı. Bu oran Merkez Bankası'nın (Banxico) yüzde 3 olan yıllık enflasyon hedefinin iki katından fazla. Son 20 yılın en yüksek enflasyonunun kaydedildiği ülkede yüksek enflasyonun temel nedenleri arasında tarım ürünleri ve enerji fiyatlarındaki artış gösteriliyor.

2005 yılından bu yana enflasyon oranlarının iki haneli rakamlarda seyrettiği Arjantin’de geçtiğimiz Aralık ayı enflasyonu henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 51,2.

IMF tahminlerine göre Latin Amerika’da enflasyon bu yıl yüzde 1,5 düşerek yüzde 7,8 olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerilim tırmanıyorAzerbaycan ve Ermenistan arasında gerilim tırmanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.