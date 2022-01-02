2021'de İklim Değişikliğiyle İlgili Çabalar Yeterli Miydi?

COVID-19 pandemisi iki yılını doldururken iklim değişikliği giderek daha da ciddi boyutlara ulaşıyor.

Başkan Joe Biden’ın Ocak ayındaki yemin töreni, Trump yönetiminin hareketsiz geçirdiği 4 yılın ardından Amerika’nın iklim değişikliğine farklı yaklaşacağı bir dönemin başlangıcıydı: “Bana göre bu iklim kriziyle ilgilenmek için zaten çok bekledik. Daha fazla bekleyemeyiz.”

Columbia Üniversitesi’nden hukuk profesörü Michael Gerrard’a göre Biden, 2030 itibarıyla Amerika’nın sera gazlarını yarıya indirmeyi hedefine aldı ve buna ulaşmak için adımlar atmaya başladı: “Biden yönetimi Paris İklim Anlaşması’na yeniden katıldı, iklim değişikliğinin üzerine gitme sürecini yeniden başlattı. Kongre enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla para tahsis etti. Amerika geri döndü.”

Kaygılı Uzmanlar Birliği'nden Rachel Cleetus, “Fakat istemekle gerçekler arasında hala bir yıl içinde fark edilecek kadar büyük bir uçurum var” diyor.

Rachel Cleetus Biden’ın iklim gündeminin önemli bölümünü Kongre’nin gündemine getirmekte zorlandığını ve devam etmek için fosil yakıtın gelişimine izin verdiğini söylüyor.

Bu arada gezegen de ısınmaya devam ediyor. 2021 büyük ihtimalle son 6 yıla eklenerek kaydedilen en sıcak yıl olacak.

Rekor derecedeki sıcaklar ve kuraklık Sibirya’dan Amerika’nın batısı ve Kanada’ya kadar orman yangınlarını tetikledi.

Seller Çin ve Almanya’da yüzlerce ölüme neden oldu.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi uzmanı Joseph Majkut’a göre aşırı doğa olayları normal sayılmaya başladı: “Bu etkilerle yüzleşmeye hazır olmamız gerekiyor. Zarar verici olacaklar. En iyisini yaparsak yönetilebilir olurlar. Fakat hazır olmalıyız. Daha da fazlasını göreceğiz.”

Ama uzmanlar dünyanın bu tehdidi karşılamada başarısız olduğunu söylüyor. COVID-19 salgınında biraz ara veren sera gazı emisyonları 2021’de geri döndü.

Gözlemciler Kasım ayında Glasgow’daki iklim zirvesine giderken karamsardı.

Fakat ülkeler önemli oranda emisyon kesintisi taahhüdünde bulundu.

Dünya Kaynakları Enstitüsü'nden Helen Mountford, “Daha önce birçoğumuzun tahmin ettiğinden daha fazla ilerleme sağlandı. Ancak aynı zamanda karşılaşılan zorluklar ve nasıl hızlı hareket etmemiz gerektiği dikkate alındığında yapmamız gerekenin yanına bile yaklaşamadık” diyor.

Gezegen hala ısınmanın yıkıcı etkileriyle karşı karşıya. Zirve Başkanı Alok Sharma ülkelerin gelecek yıl daha güçlü vaatlerle geleceklerini belirttiğini söylüyor.

COP26 Başkanı Alok Sharma, “Sanırım tarihi bir anlaşma, sadece ülkelerin imzalarıyla değil, sözlerini yerine getirip getiremedikleri ve vaatlerine bağlı kalıp kalmadıklarıyla değerlendirilecek” şeklinde konuşuyor.

Uzmanlar dünya ısındıkça felaketlerin de arttığını söylüyor. Ancak işlerin ne kadar kötü gideceğini belirlemek bizim elimizde.

