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  4. 2021'de Manş Denizi'ni geçen göçmenlerin sayısı yaklaşık 3 kat arttı: İngiltere'de insan kaçakçıları ömür boyu hapse mahkum edilebilir

2021'de Manş Denizi'ni geçen göçmenlerin sayısı yaklaşık 3 kat arttı: İngiltere'de insan kaçakçıları ömür boyu hapse mahkum edilebilir

04.01.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'de Manş Denizi'ni geçen göçmenlerin sayısı yaklaşık üç kat artarak 28 bini aştı. BBC tarafından derlenen verilere göre, geçen yıl en az 28 bin 431 göçmen, küçük teknelerle Manş Denizi'nden geçti. İngiltere hükümeti ise yasa dışı yollardan ülkeye girmeyi suç kapsamında almayı planlıyor. Hükümetin hazırladığı Vatandaşlık ve Sınır Yasa Tasarısı yasalaşırsa, insan kaçakçılarına da ömür boyu hapis cezası verilebilecek.

2021'de Manş Denizi'ni geçen göçmenlerin sayısı yaklaşık 3 kat arttı: İngiltere'de insan kaçakçıları ömür boyu hapse mahkum edilebilir

2021'de Manş Denizi'ni geçen göçmenlerin sayısı yaklaşık üç kat artarak 28 bini aştı.

BBC tarafından derlenen verilere göre, geçen yıl en az 28 bin 431 göçmen, küçük teknelerle Manş Denizi'nden geçti.

2020'de ise 8 bin 417 kişi göçmen Manş Denizi'ni geçmişti.

İngiltere ise geçişleri önlemek için Fransa'da büyük yatırım yapmıştı.

2021'de Manş Denizi'nden en fazla göçmenin geçtiği ay Kasım oldu.

Hava sıcaklıklarındaki düşüşe rağmen Kasım ayında en az 6 bin 869 kişi İngiltere'ye ulaştı.

Aynı ay bir başka rekor daha kırıldı. Sadece bir günde 33 tekne İngiltere kıyılarına ulaştı. Bu teknelerle 1185 kişi İngiltere'ye geldi.

24 Kasım'da ise bir göçmen teknesinin batması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Sınır Güvenliği Manş Denizi'ni geçen küçük teknelerin sayısında keskin bir artış olduğunu söylüyor

İngiltere'de tartışmalı yasa tasarısı

İngiltere hükümeti ise yasa dışı yollardan ülkeye girmeyi suç kapsamında almayı planlıyor. Hükümetin hazırladığı Vatandaşlık ve Sınır Yasa Tasarısı yasalaşırsa, insan kaçakçılarına da ömür boyu hapis cezası verilebilecek.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tom Pursglove, "Hükümet yasalarımızın açık bir şekilde kötüye kullanılmasına son vermek için zor kararlar aldı" dedi.

Pursglove, ''Lordlar Kamarası, Vatandaşlık ve Sınırlar Yasası'nı ne kadar erken onaylarsa, bu reformlar o kadar çabuk hayata geçirilecektir'' diye konuştu.

RNLI gemisi

İngiltere'de mültecilere ve sığınmacılara destek veren uluslararası yardım kuruluşu Refugee Action'ın CEO'su Tim Naor Hilton ise daha sert önlemlerin insanları bu yolculukları yapmaktan alıkoymayacağını söyledi.

Naor, hükümetin mültecilere sığınma talebinde bulunmaları için daha fazla imkan sağlamadığı sürece insan kaçakçılarının kâr etmeye devam edeceğine inandığını vurguladı:

"Hükümet, Mülteci Karşıtı Yasa Tasarısı ile bu tehlikeli ve duygusuz politikayı meşrulaştırmak istiyor. Bu, yalnızca daha fazla insanın boğulmasına yol açacak. Artık uyanmaları ve bu tasarıyı ortadan kaldırmaları gerekiyor."

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