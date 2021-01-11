"2021'de Venezuelalı Göçmen Sayısı Suriyelileri Aşabilir"

Yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerden dolayı her 6 kişiden birinin çareyi yurtdışına göç etmekte bulduğu Venezuela’da göç sorunu pandemiye ve sınırların kapalı olmasına rağmen devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mültecilere Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre son 5 yılda nüfusun yüzde 18’i yani 5 milyon 400 bin Venezuelalı göç etti. Bu sayı 5 milyon 300 bin nüfuslu Norveç’ten ya da 5 milyonluk Kosta Rika’dan daha fazla.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) bünyesinde Venezuelalı göçmen ve mültecilere yönelik oluşturulan komisyonun başkanı David Smolansky “2021'in ilk çeyreğinde iktidarda bir değişiklik olmaz ve Venezuela-Kolombiya sınırı açılırsa Venezuelalı göçmen sayısı 7 milyona yaklaşabilir. Bu rakam 6 milyon 700 bin olan Suriyeli göçmen sayısından daha fazla” diyor.

Son yıllarda Amerika’da yaşanan en büyük göç hareketi

2015 yılında 88 bin 975 olan dünyadaki Venezuelalı göçmen sayısı son beş yılda yaklaşık 60 kat arttı. Amerika kıtasında bu yüzyılın en büyük kitlesel göç hareketinin yaşanmasına sebep olan nedenler arasında yüksek enflasyon; düşük alım gücü; ulaşım sorunu, elektrik, su, gaz ve internet gibi temel hizmetlerde yaşanan kesintiler ve güvenlik sorunları yer alıyor.