"2021'de Venezuelalı Göçmen Sayısı Suriyelileri Aşabilir"

Yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerden dolayı her 6 kişiden birinin çareyi yurtdışına göç etmekte bulduğu Venezuela’da göç sorunu pandemiye ve sınırların kapalı olmasına rağmen devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Mültecilere Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre son 5 yılda nüfusun yüzde 18’i yani 5 milyon 400 bin Venezuelalı göç etti. Bu sayı 5 milyon 300 bin nüfuslu Norveç’ten ya da 5 milyonluk Kosta Rika’dan daha fazla.
Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) bünyesinde Venezuelalı göçmen ve mültecilere yönelik oluşturulan komisyonun başkanı David Smolansky “2021'in ilk çeyreğinde iktidarda bir değişiklik olmaz ve Venezuela-Kolombiya sınırı açılırsa Venezuelalı göçmen sayısı 7 milyona yaklaşabilir. Bu rakam 6 milyon 700 bin olan Suriyeli göçmen sayısından daha fazla” diyor.
Son yıllarda Amerika’da yaşanan en büyük göç hareketi
2015 yılında 88 bin 975 olan dünyadaki Venezuelalı göçmen sayısı son beş yılda yaklaşık 60 kat arttı. Amerika kıtasında bu yüzyılın en büyük kitlesel göç hareketinin yaşanmasına sebep olan nedenler arasında yüksek enflasyon; düşük alım gücü; ulaşım sorunu, elektrik, su, gaz ve internet gibi temel hizmetlerde yaşanan kesintiler ve güvenlik sorunları yer alıyor.
Başta beslenme olmak üzere gündelik ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için göç eden Venezuelalılar’ın 4 milyon 600 bini aynı dili konuştuğu ve tarihsel-kültürel olarak birçok ortak noktaları olan diğer Latin Amerika ülkelerini tercih ediyor.
OAS’ın verilerine göre Venezuelalı göçmenlerin yaklaşık 1 milyon 700 bini Kolombiya’da, 1 milyonu Peru’da, 457 bini Şili’de, 420 bini ABD’de, 417 bini de Ekvador’da yaşıyor. Bu göçmenlerin en az yüzde 50’sinin yasal izin ve belgeleri olmadığını belirten Smolansky “Suriyeli göçmenler için kişi başı 5 bin dolarlık bir finans sağlanırken Venezuelalılar için bu miktar sadece 250 dolar oldu” diyor.
Birleşmiş Milletler araştırmalarında sınırlar kapalı olmasına rağmen günde 500 ila 700 Venezuelalı’nın yasadışı yollardan göç etmek içim paramiliter suç çeteleriyle ilişkiye girdiği ve bu durumun da göçmen Venezuelalılar’ın pandeminin yanısıra suç, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ve kadın ticareti gibi risklere maruz bıraktığı belirtiliyor.
Uzmanlar geçen yıl ekonomisi yaklaşık yüzde 30 küçülen Venezuela’da sosyoekonomik sorunların artmaya devam edeceği ve 2021 yılında yeni bir göç dalgasının daha yaşanacağı öngörüsünde bulunuyor.