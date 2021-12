2021'in en çarpıcı fotoğrafları

Amerikalı şair ve yazar Kelly Grovier, ABD Kongre Binası ayaklanmasından Kabil'deki tahliye uçağının görüntülerine kadar, 2021'in en heyecan verici 15 fotoğrafını seçiyor ve onları sembolik sanat eserleriyle karşılaştırıyor.

Kasım 2021, Tuvalu'daki COP26 İklim Konferansı konuşması

Pasifik ada ülkesi Tuvalu'nun Dışişleri Bakanı Simon Kofe, Glasgow'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı sırasında, yükselen deniz seviyelerinin ve hızlanan iklim krizinin ülkesini nasıl tehdit ettiğini göstermek için denize kurulmuş bir kürsüde takım elbiseyle konuşma yaptı.

"Sular etrafımızda yükselirken boş durmayacağız" diyen bakanın çarpıcı görüntüsü ve endişeli sözleri, Jan Asselijn'in 1651 tarihli "Amsterdam yakınlarındaki Saint Anthony hendeğindeki oyuk (The Breach of the Saint Anthony's Dike near Amsterdam) tablosundan Alman dijital sanatçı Kota Ezawa'nın 2011'de hazırladığı ve Güney Amerika'daki yüksek sular altında kalan mahallelerin medya görüntülerinden esinlendiği çalışması Sel'e (The Flood) kadar pek çok eseri akıllara getiriyor.

2021, İsrail'deki astronotlar

İsrail'deki Negev Çölü'nde Ramon Krateri'nde Mars yüzeyinde karşılaşılabilecek koşulları görmeleri için hazırlanan misyon sırasında, uzay kıyafetleriyle yan yana yürüyen astronotların fotoğrafı, Fransız avangart sanatçı Yves Tanguy'nün eserlerini akıllara getiriyor.

Dünyanın en büyük "makhtesh"i, yani bir meteor çarpması veya bir yanardağın patlamasıyla oluşmayan bir tür erozyon depresyonu olan kalp şeklindeki kanyon astronotlar için uzay yüzeyini anlamak adına iyi bir çalışma sahası.

Kasım 2021, İskoçya'daki protestocular

COP26 İklim Konferansı sırasındaki çarpıcı karelerden biri de İskoçya'dandı.

Çevre eylemcileri Ocean Rebellion'dan bir grubun, İskoçya Grangemouth'taki INEOS entegre rafineri ve petrokimya merkezinin önünde gerçekleştirdiği protesto dikkatleri üzerine çekti.

Yatırımcıların ve politikacıların davranışlarını yermek için sahte nakit savuran ve kafalarındaki plastik benzin bidonlarıyla petrol tükürürken fotoğraflanan göstericiler, Japon sanatçı Noriyuki Haraguchi'nin 1970'lerde yapmaya başladığı "Petrol Havuzu (Oil Pool)" serisinden Ai Weiwei'nin "Petrol Sızıntıları (Oil Spills)" eserine kadar pek çok eseri akla getiriyor.

Ocak 2021, Çin, Dalgıç

Ocak ayında, bir kadın Çin'deki bir gölden yükselen buz kaidesinin üzerinden dalış yaparken fotoğraflandı.

Fotoğrafta askıda kalan dalgıcın vücudu, Fransız sanatçı Yves Klein'ın "Boşluğa Sıçrayış (Leap into the Void)" adlı bir dizi görüntüyü anımsatıyor.

Mayıs 2021, Gazze'deki kız

24 Mayıs'ta Gazze'deki Beyt Hanun şehrinde bir kız çocuğunun, İsrail'in hava saldırılarının ardından yıkık bir binanın içinden dışarıyı izlediği fotoğraf bu seneye damga vuran olaylardan birini çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor.

Bu sahne, sanatçı Paula Rego'nun 2003 tarihli resmi Savaş'ı (War) hatırlatıyor. O da bu eseri hazırlarken Irak Savaşı sırasında fotoğrafı çekilen bir kızdan etkilenmişti.

2021, Sırbistan, Göl

Batı Balkanlar'daki Priboj kenti yakınlarındaki Lim nehrini tıkayan bir çöp yığının fotoğrafı son derece acımasız.

Gevşek atık yönetimi önlemleri, yasa dışı çöp boşaltmadaki artış ve bölgedeki sel baskınları çöplerin tek bir noktaya taşınmasına sebep olmuştu.

Bu manzara, Kübalı sanatçı Tomás Sánchez'in 1994 yılında yaptığı Al sur del Calvario (Cavary'nin Güneyi) resminde İsa'nın Kudüs'ün dışında çarmıha gerildiği yeri yeniden canlandırış sahnesini akıllara getiriyor.

2021, Endonezya'daki dilenci çocuk

Derisi, vücudunu bir tür cilalı heykele dönüştüren zehirli bir metalik boya ve sıvı yağla kaplı sekiz yaşındaki bir erkek çocuk, Endonezya'daki Depok sokaklarında dileniyor.

Para toplamak için bunu yapan Gümüş Adamlar adlı grubun bir parçası olan Aldi'nin bedeni, İskoçyalı sanatçı Eduardo Paolozzi'nin 1971 tarihli Süper Çocuk fotoğrafını akıllara getiriyor.

Sanatçının eserinde oyuncak robotunun büyüsüne kapılmış bir çocuğu görüyoruz. Ancak Aldi, oyun içinde kendini kaybetmeye yönelik o çocuksu içgüdüyü trajik bir şekilde alt üst ediyor.

Ocak 2021, ABD Kongre binası baskını

6 Ocak'ta ABD Kongre binasında polisle şiddetli bir şekilde çatışan Donald Trump destekçilerinin fotoğrafları dünyayı en çok şaşırtan karelerdendi.

Trump yanlıları, Joe Biden'ın seçilen başkan olarak onaylanmasını protesto ediyorlardı.

Bu fotoğrafı çeken kameramanın arkasında, 18. Yüzyılda yaşamış İtalyan heykeltıraş Enrico Causici'nin kumtaşı kabartma heykeli, bir Kızılderili ile göğüs göğüse çarpışan sömürgeci Daniel Boone tasvir ediliyor.

Ayaklarının altında ise başka biri yatıyor.

Eser, bu günlerdeki kutuplaştırıcı fikirleri akıllara getiriyor.

2021, Kenya'daki çocuk

Kasım ayında 2021 Yılı Çevre Fotoğrafçısı ödüllerinin kazananları açıklandı.

İklim Eylemi kategorisinde, yanında oksijen deposu gibi duran bir saksı bitkisine yüz maskesi ve solunum cihazı ile gerçeküstü bir şekilde bağlanan bir çocuğun fotoğrafı öne çıktı.

Kevin Ochieng Onyango'nun Son Nefes (The Last Breath) fotoğrafı, Kenya, Nairobi'den.

Nefesin kırılganlığı ve değerini gösteren fotoğraf, Joseph Wright of Derby'nin 18. yüzyıl başyapıtı olan Bir Hava Pompasındaki Kuşa Deney (Experiment on a Bird in an Air Pump) ve İtalyan sanatçı Piero Manzoni'nin 1960 tarihli kavramsal çalışması gibi eserleri hatırlatıyor.

Ekim 2021, Fransa'daki tablo

Fransız itfaiyecilerin, Ekim ayında Fransa'nın Bordeaux kentinde düzenlenen bir tatbikat sırasında Saint-Andre Katedrali'ndeki eserlerden birini korumak için yanmaz battaniye örttüğü fotoğraf başlı başına bir sanat eseriydi.

Görüntünün merkezinde yer alan resim, Flaman sanatçı Jacob Jordaens tarafından yapılmıştı.

Tuvalin etrafındaki merdivenler, 17. yüzyıldan kalma eserin tasvir ettiği İsa'nın çarmıha geriliş anına yükseliş ve iniş mecazlarıyla katkıda bulunuyor.

Temmuz 2021, Etiyopya'daki çocuklar

Temmuz ayında, Etiyopya'daki Dabat köyü yakınlarında, Eritreli mülteciler için kurulacak kamp alanındaki bir ağacın altında duran çocuklar fotoğraflandı.

Sahneyi saran sis, görüntüye efsanevi bir nitelik kazandırıyor.

Yaprakların lirik kubbesinin sağladığı yaşam barınağı akla ağacın önemli bir figür olarak gördüğü Urartulardan kalma Hayat Ağacı temasını getiriyor.

O da Viyanalı Art Nouveau sanatçısı Gustav Klimt'in Hayat Ağacı eserini.

Ekim 2021, Hindistan'daki sağlık çalışanları

Hindistan'daki bir milyarıncı doz aşı için Tanrıça Durga'yı canlandıran Bangalore Ramaiah Hastanesi'ndeki dört hemşire fotoğrafı bu senenin heyecan verici karelerinden.

Kötü güçlerle savaşmakla tanınan Hindu Tanrıçası Durga, salgın sırasında ilk kez akıllara gelmiyor.

Bir yıl önce, Ekim 2020'de, Hindistanlı sanatçı Sanjib Basak'ın atılan enjeksiyon şişelerinden ve tarihi geçmiş ilaç şeritlerinden yaptığı Durga heykelinin görüntüleri de sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.