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  4. 2021'in ‘En İyi Tarihi Fotoğraf Ödülleri’ sahiplerini buldu

2021'in ‘En İyi Tarihi Fotoğraf Ödülleri’ sahiplerini buldu

30.11.2021 03:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın dört bir yanındaki fotoğrafçıları, tarihi ve kültürel yerleri keşfetmeye çağıran "En İyi Tarihi Fotoğraf Ödülleri" sahiplerini buldu.

2021'in ‘En İyi Tarihi Fotoğraf Ödülleri’ sahiplerini buldu

Dünyanın dört bir yanındaki fotoğrafçıları, tarihi ve kültürel yerleri keşfetmeye çağıran "En İyi Tarihi Fotoğraf Ödülleri" sahiplerini buldu.

Whiteford Point Lighthouse in the Gower Peninsula, south Wales

Steve Liddiard'ın çektiği, Galler'de bulunan Gower Yarımadası'ndaki Whiteford Deniz Feneri karesi, 2021 yılının "en iyi tarihi fotoğrafı" seçildi.

Liddiard, “John Bowen’ın tasarladığı deniz feneri 1865’te, Whiteford’ta suyun sığlaştığı yerleri belirtmek için inşa edilmişti” diyor.

Fotoğrafçı İngiltere’de bu boyutlarda başka bir döküm demir deniz feneri bulunmadığını da ekliyor.

Yarışmada jüri, orijinallik, kompozisyon ve teknik yeterliliğin yanı sıra fotoğrafın arkasındaki hikâye ve onun tarihsel etkisiyle de değerlendirme yapıyor.

Clifton Suspension Bridge in Bristol on a misty morning

Jüri üyelerinden yayıncı ve tarihçi Dan Snow’a göre ödüller, “İster mükemmel gün doğumunu yakalamak için gecenin ortasında beklemek, ister tarihimizden çok uzak noktaları keşfetmek için tırmanış ve yürüyüş yapmak olsun, yarışmacıların o mükemmel kareyi yakalamaya çalışırken gösterdikleri büyük özveriyi kanıtlıyor”.

Yarışmada Tarihi İngiltere kategorisindeki ödülü, sisli bir gün doğumu sırasında çektiği Bristol’deki ünlü Clifton Asma Köprüsü fotoğrafıyla Sam Binding kazandı.

Binding, “Köprü, şehre açılan bir kapı görevi görüyor ve sis zaten büyüleyici olan bir sahneye sihirli bir dokunuş yapıyor” diyor.

An aerial view of two shipwrecks

Tarihin Gerçekleştiği Yer kategorisinde ise ödül, Ekim 1960’ta Severn Nehri’nde trajik bir şekilde çarpışan Wastdale ve Arkendale gemilerinin enkazını dronela fotoğraflayan Iain McCallum'a verildi.

Türkiye'den de Mehmet Masum Süer'in Nemrut'ta çektiği Kommagene Krallığı'nın Kalıntıları fotoğrafı kısa listeye alındı.

Two stone heads in snow, part of the remains of the Kingdom of Commagene in Turkey

Kısa listeye alınan diğer fotoğraflar şöyle:

David Oxtaby - The Shambles, York, İngiltere

An evening view of the Shambles streets in York, England

Jo Borzsony - Hereford Katedrali, İngiltere

Hereford Cathedral with light streaming through the windows

Matthew Turner - Sunkenkirk, Göller Bölgesi, İngiltere

Swinside Stone Circle in the Lake District with a sunset

Michael Welch - Neuschwanstein Kalesi, Bavyera, Almanya

Neuschwanstein Castle surrounded by mist

Pete Edmunds - Battersea Elektrik Santrali, Londra, İngiltere

Construction cranes surround Battersea Power Station in London

Sam Binding - Corfe Kalesi, İngiltere

Sunlight streaming through Corfe Castle ruins in England

Scott Antcliffe - Bamburgh Kalesi, İngiltere

An orange, blue and purple sunset above Bamburgh Castle in England

Tom McNally - Bira Fabrikası, Nenthead Madenleri, İngiltere

A climber explores Nenthead Mines in England

Wayne Budge - Atom Bombası Kubbesi, Hiroşima, Japonya

The Atomic Dome in Hiroshima, Japan

Yevhen Samuchenko - 1973 ABD Donanması C-117D, İzlanda

A starlit sky above an abandoned war plane

Kayleigh Blair - Hadrian Duvarı, İngiltere

A view of Hadrian's Wall with a sunset in the background

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