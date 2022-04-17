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2022 ALES/1 AYRINTILARI! ALES sınavı ne zaman açıklanacak? ALES soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

17.04.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sonuçları ve cevap anahtarı sınavın bitmesine az bir zaman kala öne çıkan konulardan oldu. 21 Şubat - 03 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022-ALES/1 sınavı 17 Nisan Pazar günü yani bugün uygulanıyor. ÖSYM tarafından yapılan ALES ALES soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, ALES sonuçlarına dair detaylar!

2022 ALES/1 AYRINTILARI! ALES sınavı ne zaman açıklanacak? ALES soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

ALES sonuçları ve cevap anahtarlarına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin akademik kadrolarında araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olmak isteyenlerin katıldığı ALES sınav sonrası ÖSYM ALES soru ve cevap anahtarını yayınlayacak. Sonuçlar ise yapılan değerlendirmelerin ardından duyurulacak. ALES sınav sonuçları ve ALES soru ve cevap anahtarlarına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'nin daha önce gerçekleştirdiği sınavlar göz önüne alındığında sınav sorularının aynı gün içerisinde ya da sınavdan bir kaç gün sonra açıklanması bekleniyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek. ALES sınav sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES
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