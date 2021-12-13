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2022 ALES sınav tarihleri ne zaman? 2022 ALES 1, 2 ve 3. sınavları ve başvuru tarihleri...

13.12.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından 2022 senesi sınav takvimi paylaşıldı. ALES, YDS, YÖKDİL, YÖKDİL ve diğer sınavların tarihleri merak ediliyor. Akademik kariyer yapmak isteyenler tarafından yakından takip edilen ALES-1, ALES-2 ve ALES-3 sınavları, bu yıl üç farklı tarihte gerçekleşecek. İşte 2022 ALES sınav tarihleri...

2022 ALES sınav tarihleri ne zaman? 2022 ALES 1, 2 ve 3. sınavları ve başvuru tarihleri...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 senesi sınav takvimini resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Aralarında ALES sınavı tarihinin de yer aldığı liste merak ediliyor. İşte 2022 ALES sınav tarihleri...

2022 ALES SINAV TARİHLERİ!

2022 ALES tarihleri adaylar tarafından araştırılırken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 senesi sınav takvimini sosyal medya hesabından yayınladı. Adayların ilgiyle takip ettiği sınavlar yayınlanan takvim tarihlerine göre düzenlenecek. Paylaşılan takvimde sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihleri de yer alıyor.

Buna göre ALES/1 başvuruları 21 Şubat 2021 tarihinde başlayacak ve 3 Mart tarihinde bitecek. Sınav ise 17 Nisan’da gerçekleşecek.

ALES/2 başvuruları 24 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’da sonlanacak. Sınav ise 21 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.

ALES/3 başvuruları da 30 Eylül 2022'de başlayacak ve 10 Ekim’de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım’da yapılacak.

İşte 2022 yılı ÖSYM sınav tarihleri tablosu:

osym-1

osym-2

osym-3

osym-4

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Anahtar Kelimeler:
sınav ALES
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