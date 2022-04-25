2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES/1 sınavı sonuç tarihi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 17 Nisan tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurulmuştu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasında yer alan duyurular ve sonuç bilgileri ise adaylara tebliğ hükmündedir.

Yayınlacak olan sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce şeklinde olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları bulunacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete koymuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere ise Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

