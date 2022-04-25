2022 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?

Anneler Günü araştırmaları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanacak olan Anneler Günü ile ilgili heyecanlı bir sürece girildi. Nisan ayının son haftasına girilmesi ile birlikte gündeme gelen Anneler Günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında kutlanacak? soruları sorulmaya başlandı. Biricik varlıklarımız annelerimizin, günleri Anneler Günü'ne dair merak ettiğiniz bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Dünyada farklı günlerde kutlanan Anneler Günü; ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Venezuela, Danimarka gibi pek çok ülkeyle birlikte Türkiye'de de Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü 8 Mayıs 2022 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NAIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

