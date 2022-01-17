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  4. 2022 AÖF Bahar Dönemi vizeleri ne zaman? İşte 2022 AÖF Bahar Dönemi sınav takvimi!

2022 AÖF Bahar Dönemi vizeleri ne zaman? İşte 2022 AÖF Bahar Dönemi sınav takvimi!

17.01.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde eğitim almakta olan öğrenciler, Bahar Dönemi Ara Sınavları için bekleyişe koyuldu. 2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi ara sınavlarının yani vizelerinin tarihi ve ayrıntıları merak ediliyor. Peki 2022 AÖF Bahar Dönemi vizeleri ne zaman? İşte 2022 AÖF Bahar Dönemi sınav takvimi!

2022 AÖF Bahar Dönemi vizeleri ne zaman? İşte 2022 AÖF Bahar Dönemi sınav takvimi!

Açık Öğretim'de okuyarak lisans ya da ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF Bahar Dönemi sınavları hakkında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki 2021-2022 AÖF sınav tarihleri ne zaman?

2022 AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. 21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapan öğrenciler, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde katılabilir.

Ayrıca öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek biçimde ders ataması fakülte tarafından yapılmaktadır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir ya da toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl dışında) Lisans eğitiminde birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, ikinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler de 6. ve 8 yarı yıllardan ders alamaz.

Üçüncü yarı yılın bütün derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, yine dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler de 8. yarı yıldan ders alamamaktadır.

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