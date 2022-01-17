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  4. 2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF final sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı!

2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF final sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı!

17.01.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde eğitim alan öğrencilerin katıldığı AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları erişime açıldı. 2021-2022 eğitim yılı AÖF sınav sonuçları Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilmekte. Peki 2022 AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı!

2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF final sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı!

2021-2022 eğitim dönemi AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. AÖF sınavı 8 Ocak – 9 Ocak 2022 tarihlerinde dört oturum olarak düzenlenmişti. İşte AÖF sınav sonuç sorgulama!

2022 AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi tarafından Ocak ayında düzenlenen AÖF sınav sonuçları açıklandı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte sisteme giriş yaparak sonuçları öğrenebilir.

AÖF SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

AÖF sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Belirtilen süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Yapılacak olan itirazlar ise Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek ya da aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilmektedir.

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