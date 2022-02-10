2022 AÖL sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? Online mı olacak? 2022 AÖL Açık Lise 2. dönem sınav tarihleri!

AÖL ikinci dönem merkezi sistem sınavları araştırılıyor. Kayıt süreci devam ederken 2022 AÖL 2. dönem sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki 2022 AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman?

2022 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacak.

Ayrıca Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav şeklinde yapılacak.

Yine 2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı ise Aralık 2022 tarihinde e Sınav olarak gerçekleşecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği kkinci dönem Açık Lise sınavları, e-Sınav olarak online ortamda gerçekleştirilecek.

