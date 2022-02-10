HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2022 AÖL sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? Online mı olacak? 2022 AÖL Açık Lise 2. dönem sınav tarihleri!

2022 AÖL sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? Online mı olacak? 2022 AÖL Açık Lise 2. dönem sınav tarihleri!

10.02.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) okuyan öğrencilerin gündeminde ikinci dönem sınav tarihleri yer alıyor. Sınavı bekleyen ve kayıtlarını yapan öğrenciler AÖL 2. dönem sınav tarihleri için MEB takvimini sorguluyor. Peki 2022 AÖL sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? Sınavlar online mı olacak? İşte 2022 AÖL Açık Lise 2. dönem sınav tarihleri!

2022 AÖL sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? Online mı olacak? 2022 AÖL Açık Lise 2. dönem sınav tarihleri!

AÖL ikinci dönem merkezi sistem sınavları araştırılıyor. Kayıt süreci devam ederken 2022 AÖL 2. dönem sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki 2022 AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman?

2022 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacak.

Ayrıca Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav şeklinde yapılacak.

Yine 2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı ise Aralık 2022 tarihinde e Sınav olarak gerçekleşecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği kkinci dönem Açık Lise sınavları, e-Sınav olarak online ortamda gerçekleştirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? 2022 YKS sınavı ne zaman?2022 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? 2022 YKS sınavı ne zaman?
Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildiŞehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi
9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

İlginizi Çekebilir

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Aşının mucidi konuştu! Pandemiyi bitirmenin formülünü verdi

Aşının mucidi konuştu! Pandemiyi bitirmenin formülünü verdi

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.