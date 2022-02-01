2022 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete AGİ dahil mi?

2022 asgari ücret uzun zam görüşmelerin ardından netleşmiş ve halkın bilgisine sunulmuştu. Çalışanlar 2022 yılının asgari ücretinin ne kadar olduğunu ve asgari ücrete AGİ’nin eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Asgari ücretin 4250 TL olmasının ardından AGİ tutarı da araştırılmaya başlandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılının asgari ücret zamlı maaşları Şubat ayı itibariyle maaşlara yansıyacak. Aynı zamanda asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi oluşturacak. Yani yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olmuş olacak.

2022 ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL EDİLECEK Mİ?

AGİ'nin tam olarak karşılığı, devlet aldığı verginin bir kısmını çalışana medeni durumu ve çocuk sayısına göre iade ediyordu. Maaş ne kadar olursa daha önce AGİ miktarları asgari ücret üzerinden hesaplanıyordu. Ancak şimdi değişen asgari ücreti vergiden muaf tutma durumu tüm çalışanlar için uygulanacak.

Memurlar dahil tüm çalışanların ücretlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna oldu. Bu durumda yüksek ücret alanlar da AGİ alamayacak.

AGİ NEDİR?

AGİ bir işçinin medeni durumuna göre; çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık göstermektedir. Bir işçinin kendisi ile beraber yaşamakla ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir.



