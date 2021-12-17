2022 asgari ücreti ile hangi telefonlar alınır?

2022 yılı asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama ile belli oldu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin 2022'de net 4253 TL olmasına karar verildiği duyuruldu. Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte akıllara şöyle bir soru geldi: Asgari ücret ile ile alınabilecek en iyi telefonlar hangileri?... Sizin de aklınızda böyle bir soru varsa, hazırladığımız 2022 asgari ücreti ile alınabilecek telefonlar listemize göz atabilirsiniz.
2022 asgari ücret ile alınabilecek telefonlara geçmeden önce, listede yer alan modellerin birbirinden farklı özelliklerinin olduğunu, fiyatların da güncel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini ekleyelim. İşte "Asgari ücret ile hangi telefonlar alınır?" sorusuna cevap olacak listemiz:
Dahili hafıza: 128 GB
Ekran: 6,43 inç
Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön kamera: 13 MP
Pil: 5.000 mAh
RAM: 6 GB
İşlemci: MediaTek Helio G95
Dahili hafıza: 64 GB
Ekran: 6,5 inç, Full HD, IPS LCD
Arka kamera: 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön kamera: 8 MP
Pil: 5.000 mAh
RAM: 4 GB
İşlemci: MediaTek Dimensity 700
Dahili hafıza: 64 GB
Ekran: 6,67 inç, Full HD+, IPS LCD
Arka kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP + 2 MP
Ön kamera: 20 MP
Batarya: 5.160 mAh
RAM: 6 GB
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G
Dahili hafıza: 128 GB
Ekran: 6,5 inç, Full HD+, IPS LCD
Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön kamera: 16 MP
Batarya: 4.300 mAh
RAM: 6 GB
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 690
Dahili hafıza: 128 GB
Ekran: 6,4 inç, Full HD+, Super AMOLED
Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön kamera: 20 MP
Batarya: 5.000 mAh
RAM: 6 GB
İşlemci: MediaTek Helio G80
Dahili hafıza: 128 GB
Ekran: 6,47 inç, Full HD+
RAM: 4 GB
Batarya: 5000 mAh
Arka kamera: 48 MP + 8 MP 2 MP + 2 MP
Ön kamera: 13 MP
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 678
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