2022 asgari ücreti ile hangi telefonlar alınır?

2022 yılı asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama ile belli oldu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin 2022'de net 4253 TL olmasına karar verildiği duyuruldu. Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte akıllara şöyle bir soru geldi: Asgari ücret ile ile alınabilecek en iyi telefonlar hangileri?... Sizin de aklınızda böyle bir soru varsa, hazırladığımız 2022 asgari ücreti ile alınabilecek telefonlar listemize göz atabilirsiniz.

İŞTE 2022 ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR

2022 asgari ücret ile alınabilecek telefonlara geçmeden önce, listede yer alan modellerin birbirinden farklı özelliklerinin olduğunu, fiyatların da güncel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini ekleyelim. İşte "Asgari ücret ile hangi telefonlar alınır?" sorusuna cevap olacak listemiz:

1- Redmi Note 10S

Dahili hafıza: 128 GB

Ekran: 6,43 inç

Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön kamera: 13 MP

Pil: 5.000 mAh

RAM: 6 GB

İşlemci: MediaTek Helio G95

2- Poco M3 Pro 5G

Dahili hafıza: 64 GB

Ekran: 6,5 inç, Full HD, IPS LCD

Arka kamera: 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön kamera: 8 MP

Pil: 5.000 mAh

RAM: 4 GB

İşlemci: MediaTek Dimensity 700

3- Poco X3 NFC (64 GB)

Dahili hafıza: 64 GB

Ekran: 6,67 inç, Full HD+, IPS LCD

Arka kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP + 2 MP

Ön kamera: 20 MP

Batarya: 5.160 mAh

RAM: 6 GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G

4- OnePlus Nord N10 5G

Dahili hafıza: 128 GB

Ekran: 6,5 inç, Full HD+, IPS LCD

Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön kamera: 16 MP

Batarya: 4.300 mAh

RAM: 6 GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 690

5- Samsung Galaxy M32

Dahili hafıza: 128 GB

Ekran: 6,4 inç, Full HD+, Super AMOLED

Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön kamera: 20 MP

Batarya: 5.000 mAh

RAM: 6 GB

İşlemci: MediaTek Helio G80

6- Redmi Note 10

Dahili hafıza: 128 GB

Ekran: 6,47 inç, Full HD+

RAM: 4 GB

Batarya: 5000 mAh

Arka kamera: 48 MP + 8 MP 2 MP + 2 MP

Ön kamera: 13 MP

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 678



