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2022 asgari ücreti ile hangi telefonlar alınır?

17.12.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret açıklandı. Böylece 2022'de alınacak asgari ücret belli oldu. Peki asgari ücret ile alınacak en iyi telefonlar hangileri? İşte 2022 asgari ücret ile alınabilecek en iyi telefonlar...

2022 asgari ücreti ile hangi telefonlar alınır?

2022 yılı asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama ile belli oldu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin 2022'de net 4253 TL olmasına karar verildiği duyuruldu. Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte akıllara şöyle bir soru geldi: Asgari ücret ile ile alınabilecek en iyi telefonlar hangileri?... Sizin de aklınızda böyle bir soru varsa, hazırladığımız 2022 asgari ücreti ile alınabilecek telefonlar listemize göz atabilirsiniz.

İŞTE 2022 ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR

2022 asgari ücret ile alınabilecek telefonlara geçmeden önce, listede yer alan modellerin birbirinden farklı özelliklerinin olduğunu, fiyatların da güncel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini ekleyelim. İşte "Asgari ücret ile hangi telefonlar alınır?" sorusuna cevap olacak listemiz:

Redmi Note 10S

1- Redmi Note 10S

Dahili hafıza: 128 GB
Ekran: 6,43 inç
Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön kamera: 13 MP
Pil: 5.000 mAh
RAM: 6 GB
İşlemci: MediaTek Helio G95

Poco M3 Pro 5G

2- Poco M3 Pro 5G

Dahili hafıza: 64 GB
Ekran: 6,5 inç, Full HD, IPS LCD
Arka kamera: 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön kamera: 8 MP
Pil: 5.000 mAh
RAM: 4 GB
İşlemci: MediaTek Dimensity 700

Poco X3 NFC

3- Poco X3 NFC (64 GB)

Dahili hafıza: 64 GB
Ekran: 6,67 inç, Full HD+, IPS LCD
Arka kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP + 2 MP
Ön kamera: 20 MP
Batarya: 5.160 mAh
RAM: 6 GB
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G

OnePlus N10 5G

4- OnePlus Nord N10 5G

Dahili hafıza: 128 GB
Ekran: 6,5 inç, Full HD+, IPS LCD
Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön kamera: 16 MP
Batarya: 4.300 mAh
RAM: 6 GB
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 690

Samsung Galaxy M32

5- Samsung Galaxy M32

Dahili hafıza: 128 GB
Ekran: 6,4 inç, Full HD+, Super AMOLED
Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön kamera: 20 MP
Batarya: 5.000 mAh
RAM: 6 GB
İşlemci: MediaTek Helio G80

Redmi Note 10

6- Redmi Note 10

Dahili hafıza: 128 GB
Ekran: 6,47 inç, Full HD+
RAM: 4 GB
Batarya: 5000 mAh
Arka kamera: 48 MP + 8 MP 2 MP + 2 MP
Ön kamera: 13 MP
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 678

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret akıllı telefon
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