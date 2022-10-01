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  4. 2022 Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı celbi askerlik yerleri sorgulama!

2022 Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı celbi askerlik yerleri sorgulama!

01.10.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası 2022 Kasım celbi askerlik sorgulamaları yapılıyor. Askere giderek vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar "Askerlik yerleri açıklandı mı?" sorusunu arama motorlarında aratıyor. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte Kasım ayı celbi askerlik yerleri sorgulama!

2022 Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı celbi askerlik yerleri sorgulama!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih duyuruldu. 2022 yılının Kasım ayında askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte askerlik yerleri açıklanma tarihi...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri arama motorlarında sorgulanıyor. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere açıklanacak. Yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalan kişiler (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil olmak üzere) er statüsünde askere sevk edilmiş olacak. Ayrıca yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubesinden alabilecek.

ASKERLİK CELP TARİHLERİ LİSTESİ

Yedek Subay veya Astsubay Adayları ile Er (1. Grup) sevk tarihi: 10 Kasım 2022 günü

Er (2. Grup) sevk tarihi: 08 Aralık 2022 günü

Er (3’. Grup) sevk tarihi: 05 Ocak 2023 günü

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