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2022 Audi S8 kamuflajlı yakalandı

16.01.2021 18:46 | Son Güncelleme:
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2022 Audi S8 kamuflajlı yakalandı

Casus fotoğrafçılar yakın zamanda makyajlı Audi A8'i yakaladılar ve şimdi karda oynayan güncellenmiş S8'i yakaladılar.

Model tasarım konusunda A8 ile benzer değişim gösterecek. Gördüğünüz gibi, S8 özellikle ön bölümde değişim yaşayacak. Tamponlar ve ön ızgarada ufak değişimler gözlerden kaçmadı. Yan bölümde çamurluklar ufak bir değişim yaşanabilir. Akabinde yan eteklerde ufak bir revize bekleniyor.

2022-Audi-S8

Arka bölüme geçtiğimizde stopların grafiklerinde değişim bekleniyor. Difüzör tasarımında değişim beklenirken tampon grubunda ufak bir revize yaşanacak.

2022-Audi-S8

YENİ AUDI S8 HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Bu sadece ufak bir makyaj olduğundan otomobilin motor seçeneğinde değişim olamayacak. Otomobilde çift turbolu 4.0 litrelik V8 motor yer alacak. Bu motor 563 Bg güç ve 800 Nm tork üretecek. Mevcut modelde, dört tekerlekten çekiş sistemi sunuluyor. Ayrıca otomobil 8 ileri otomatik şanzıman ile sunulacak. Otomobilin 0-100 hızlanması 3.8 saniye sürecek.

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