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2022 AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı sorgulama!

13.02.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 AUZEF telafi sınavlarının tamamlanmasına az bir süre kaldı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından 2022 AUZEF sonuçlar internet üzerinden ilan edilecek. Peki 2022 AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı sorgulama!

2022 AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı sorgulama!

Yayınlanmış olan takvime göre İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavı 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde 4 oturumda yapılacak. Ayrıca AUZEF sınavlarının sabah oturumları saat 9.30'da öğleden sonra oturumları ise 14.00 itibariyle başlayacak. Peki 2022 AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?

2022 AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI!

2022 AUZEF sınavlarının bitiş saati verilen ek süreler nedeniyle dersten derse farklılık gösteriyor.

AUZEF bütünleme sınavı oturumlarının tamamlanması sonrasında sınavda çıkan soru ve cevap anahtarının 7 gün içerisin online platform üzerinden paylaşılması beklenmekte.

Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulmakta. Açık öğretim programlarında; Ayrıca öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilmektedir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplamayı) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

Buna göre "Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25)" olarak hesaplanmaktadır.

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