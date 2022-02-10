2022 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? AUZEF telafi (bütünleme) sınavları ne zaman? İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği AUZEF bütünleme sınavı giriş belgeleri yayınlandı. Heyecanla beklediği söz konusu sınavın giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açıldı. İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI!

Sınav yerlerini kullanıcı şifresi ve AKSİS adı ile birlikte alacak öğrenciler 12–13 Şubat 2022 tarihlerinde sınavlara katılım gösterebilecekler. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme çevrimiçi sınavları ertelenmişti.

Üniversiteden sınav hakkında yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı;

"12 - 13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak telafi sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz."

2022 AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden bütünleme sınavları hakkında bir açıklama geldi. Sınav tarihi ile ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;

"İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.

12- 13 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek olan telafi (bütünleme) sınavı için sınav merkezi tercihi tekrar alınacaktır. Konu ile ilgili detaylı bilgilendirme web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır."

