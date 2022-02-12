2022 AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) telafi - bütünleme sınavları 12 Şubat Cumartesi günü ile 13 Şubat Pazar günü 81 ilde yapılacak. İlk oturumun ardından öğrenciler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Saat 9:30'da başlayan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme sınavlarından bazılarına ek süre verildiği biliniyor. Bu kapsamda 2022 AUZEF telafi sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 AUZEF telafi sınavında hangi dersler için ek süre verilecek? Sınav kaçta bitiyor? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

2022 AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

AUZEF bütünleme sınavları 12-13 Şubat tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleşecek.

AUZEF sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav oturumu başlangıç saatleri sınav giriş belgesinde yer almaktadır.

AUZEF sınavlarının sabah oturumları saat 9.30'da öğleden sonra oturumları ise 14.00'da başlayacak. AUZEF sınavlarının bitiş saati ise verilen ek süreler nedeniyle dersten derse farklılık gösteriyor.

2022 AUZEF TELAFİ SINAVNDA HANGİ DERSLER İÇİN EK SÜRE VERİLECEK?

Program adı ve verilen ek süreler şu şekilde:

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 3. İSTATİSTİK I 15 DK.

EKONOMETRİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 7. ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YÖNTEMLER 10 DK.

EKONOMETRİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 5. EKONOMETRİ I 15 DK.

EKONOMETRİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 5. İLERİ MATEMATİK 10 DK.

EKONOMETRİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 3. İSTATİSTİK I 15 DK.

EKONOMETRİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 7. UYGULAMALI EKONOMETRİ I 15 DK.

EKONOMETRİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 5. UYGULAMALI İSTATİSTİK 15 DK.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 3. DİFERANSİYEL DENKLEMLER 10 DK.

FELSEFE, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) 3. MODERN MANTIK (*) 10 DK.

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) 5. EKONOMETRİ 15 DK.

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) 7. FİNANSAL YÖNETİM 15 DK.

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 3. İKTİSATÇILAR İÇİN İSTATİSTİK I 15 DK.

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 3. MUHASEBE DEĞERLEME VE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 10 DK.

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 5. PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 5 DK.

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 7. YÖNETİM MUHASEBESİ 10 DK.

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 7. UYGULAMALI İSTATİSTİK 15 DK.

İLİTAM, LİSANS TAMAMLAMA, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 5. ARAPÇA I 5 DK.

İLİTAM, LİSANS TAMAMLAMA, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 7. HADİS METİNLERİ I 5 DK.

İŞLETME , LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) 3. MUHASEBE 10 DK.

İŞLETME, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 7. FİNANSAL YÖNETİM 10 DK.

İŞLETME, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 3. İSTATİSTİK I 15 DK.

İŞLETME, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 5. İŞLETMELERDE SAYISAL KARAR ALMA TEKNİKLERİ 10 DK.

İŞLETME, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 5. MALİYET MUHASEBESİ 10 DK.

İŞLETME, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 5. MUHASEBE UYGULAMALARI 10 DK.

İŞLETME, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 7. YÖNETİM MUHASEBESİ 10 DK.

KAMU YÖNETİMİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 5. BORÇLAR HUKUKU 15 DK.

KAMU YÖNETİMİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 7. ÇEVRE POLİTİKASI VE HUKUKU 15 DK.

MALİYE, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 5. EKONOMETRİ 15 DK.

MALİYE, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 7. FİNANSAL YÖNETİM 15 DK.

MALİYE, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 3. İSTATİSTİK 15 DK.

MALİYE, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 5. MALİYET MUHASEBESİ 10 DK.

MALİYE, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) 5. PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 5 DK.

SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) 5. MODERN MANTIK (*) 10 DK.

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ TELAFİ SINAVLARI EK SÜRESİ OLAN DERSLER LİSTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) 3. FİNANSAL YÖNETİM 15 DK.

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) 3. MUHASEBE 10 DK.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) 3. OLASILIK VE İSTATİSTİK 15 DK.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) 3. MUHASEBE 10 DK.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) 7. EKONOMETRİ 15 DK.

2022 AUZEF SINAV GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sınav giriş yerleri İstanbul Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sayfasından öğrenilmektedir.

AUZEF öğrencileri sınav giriş yerlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebiliyor.

AUZEF sınav giriş yeri sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/login

2022 AUZEF EK SÜRE VERİLECEK DERSLER NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF ek süre verilecek dersleri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=ek-sure-bilgileriv1-telafi.pdf

