2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B gruplarındaki 3. maçlar oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu
Bulgaristan-Karadağ: 81-91
İspanya-Belçika: 73-83
Türkiye-Gürcistan: 83-88 (uzatmada)
- B Grubu
Litvanya-Almanya: 107-109 (uzatmada)
Slovenya-Bosna Hersek: 93-97
Fransa-Macaristan: 78-74
- C ve D gruplarının programı
C ve D gruplarındaki 3. maçların programı (TSİ) ise şöyle:
15.00 Polonya-İsrail
15.15 Hırvatistan-Estonya
18.00 Büyük Britanya-Yunanistan
18.30 Çekya-Hollanda
22.00 Ukrayna-İtalya
22.00 Sırbistan-Finlandiya
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