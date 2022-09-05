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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

05.09.2022 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A ve B gruplarında 3. karşılaşmalar yapıldı

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B gruplarındaki 3. maçlar oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Bulgaristan-Karadağ: 81-91

İspanya-Belçika: 73-83

Türkiye-Gürcistan: 83-88 (uzatmada)

- B Grubu

Litvanya-Almanya: 107-109 (uzatmada)

Slovenya-Bosna Hersek: 93-97

Fransa-Macaristan: 78-74

- C ve D gruplarının programı

C ve D gruplarındaki 3. maçların programı (TSİ) ise şöyle:

15.00 Polonya-İsrail

15.15 Hırvatistan-Estonya

18.00 Büyük Britanya-Yunanistan

18.30 Çekya-Hollanda

22.00 Ukrayna-İtalya

22.00 Sırbistan-Finlandiya

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