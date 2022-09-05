2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B gruplarındaki 3. maçlar oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Bulgaristan-Karadağ: 81-91

İspanya-Belçika: 73-83

Türkiye-Gürcistan: 83-88 (uzatmada)

- B Grubu

Litvanya-Almanya: 107-109 (uzatmada)

Slovenya-Bosna Hersek: 93-97

Fransa-Macaristan: 78-74

- C ve D gruplarının programı

C ve D gruplarındaki 3. maçların programı (TSİ) ise şöyle:

15.00 Polonya-İsrail

15.15 Hırvatistan-Estonya

18.00 Büyük Britanya-Yunanistan

18.30 Çekya-Hollanda

22.00 Ukrayna-İtalya

22.00 Sırbistan-Finlandiya



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz