2022 Babalar Günü mesajı ve sözleri! En duygusal, resimli, kısa ve uzun Babalar Günü mesajları

Babalar Günü için evlatlar en güzel mesajları ve sözleri araştırmaya koyuldu. Abiye, kardeşe, dayıya, dedeye, amcaya ve eşe gönderilebilecek en güzel Babalar Günü mesajları sorgulanıyor. Babalar Günü 19 Haziran 2022 Pazar günü kutlanıyor. İşte en duygusal, anlamlı ve resimli Babalar Günü mesajları...

EN DUYGUSAL, RESİMLİ, KISA VE UZUN BABALAR GÜNÜ MESAJLARI!

Benim canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyi ki varsın, Babalar günün kutlu olsun...

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

Her günümü aydınlatan gülümsemelere sahipsin. Övgü dolu sözlerinle beni her zaman çok iyi hissettiriyorsun. Dileklerimin gerçekleşmesi için ne yapması gerektiğini biliyorsun. Her zaman bana anlatacak en iyi hikayeleri olan kişisin. Ve en önemlisi, çok iyi bir dinleyicisin. Sabırlısın, naziksin ve en iyi baba sensin. Bulmayı umduğum en iyi arkadaşsın. Ve bunu yüksek sesle söylemekten gurur duyuyorum, seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun.

Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun.

Benim babam olduğun için o kadar şanslıyım ki, sensiz bir hayat düşünemiyorum. Büyüleyici gülüşünle, her zaman benim parlayan yıldızım olacaksın. Seni çok seviyorum canım babam. Kelimelerle tam olarak ifade edemeyeceğim kadar çok seviyorum seni. Bizim için yaptığın her şey için sonsuz teşekkürler. Babalar Günün kutlu olsun!

Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile… Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!

Sıcak yürekli ve sevecen olmanı seviyorum. Yumuşak ve düşünceli olmana bayılıyorum. Bir çeşit filozof, yazar, entelektüel ya da eleştirmen gibi derin düşüncelerinin olması bana ilham veriyor. Seninle ilgili daha fazlasını, hiç kimsenin göremediği ve bilmediği şeyleri biliyorum. Benim babam olduğun için her gün Tanrı'ya şükrediyorum. Seni seviyorum baba. Babalar Günün kutlu olsun!

Benim için her zaman orada olduğunu bildiğim için, bana doğru yolu gösterdiğin için, bana zor geldiğinde, ben bile kendime inanmazken bana inandığın için, sürekli hayal kurmaya teşvik ettiğin ve bana her zaman ilham kaynağı olduğun için… Kısacası benim için yaptığın her şey için teşekkürler baba. Babalar Günün kutlu olsun!

BABALAR GÜNÜ NEDEN VE NASIL KUTLANMAYA BAŞLADI?

Babalar gününün çıkışı şöyle olmuştu:

Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olarak bilinen Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini istemekteydi. Çünkü Dodd'un babası anneleri yokken altı çocuğunu bir başına büyütmüştü. Kız çocuğu, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başladı ancak yapılan çalışmalar istediği gibi o tarihe yetişemedi ve kutlama Haziran'ın 3. Pazar'ına alınabildi.

Bu sebeple Babalar Günü Haziran ayında kutlanmaktadır. Babalar Günü ilk defa 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 senesinde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiştir ancak bu özel gün henüz resmi olarak Babalar Günü ilan edilmemiştir.

1966 senesinde o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her sene Haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını halka duyurmuştur. Bununla ilgili bir bildiri yayımlamıştır. Yine 1972 yılında da başkan Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal şekilde ABD'de resmi tatil ilan edilmiş oldu.