2022 Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

2022 yılı bekçi alımının detayları araştırılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. Başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 2022 Bekçi alımı ne zaman?

2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bu sene yapılacak olan 10 bin jandarma bekçi alımı başvurularının detayları merak ediliyor. Yapılacak bekçi istihdamına yönelik beklentiler Aralık ayı ile beraber arttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Söz konusu alımlar için başvuru tarihi henüz açıklanmış değil. Ancak yeni bir tarih duyurusu geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil olmak üzere) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından henüz gün almamış olmak

Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin önemli bir çoğunluğu, 12 saat civarında ve gece saatlerinde çalışmaktadır. İstanbul'da 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanmaktadır.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?