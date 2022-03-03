2022 Bekçi alımı ne zaman? Polis Akademisi bekçi alımı başvuru şartları neler? EGM Bekçilik maaşı ne kadar?

10 bin bekçi alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. EGM bünyesinde yapılacak olan bekçi alımlarının şartları ve başvuru tarihi sorgulanmaya başlandı. Peki bekçi alımı ne zaman ve bekçi maaşı ne kadar?

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bir süredir 10 bin bekçi alımı gündemdeki konular arasında yer alıyor. EGM bünyesinde yapılacak bekçilik başvurusuna dair ise henüz herhangi bir ilan ya da başvuru kılavuzu yayımlanmış değil. Ön başvuru işlemleri de Akademinin sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru ilanı ve duyurusu için ise EGM ve Polis Akademisi'nden yapılacak açıklama bekleniyor.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından henüz gün almamış olmak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas ya da yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

2022 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Yeni bekçi maaşlarının miktarı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz senenin bekçilik maaşları ise şöyleydi;

Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SATLERİ

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük bir çoğunluğu 12 saat civarında ve gece saatlerinde çalışmaktadır. İstanbul'da 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanmaktadır. İstanbul’un bazı ilçelerinde polis sayısının yetersiz olması sebebiyle İstanbul’un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 şeklinde çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışmakta ve haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

