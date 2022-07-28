Bekçilik sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas’ta 17 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Bekçilik sınavına giren adaylar sınavın sonucunu merakla bekliyor. Peki 2022 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçilik sınavı sonuçları açıklanma tarihi ve detayları haberimizde bulabilirsiniz...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Merakla beklenen sınavın sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 5 Ağustos Cuma günü erişime açılacak.

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf



