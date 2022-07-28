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  4. 2022 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçilik sınavı sonuçları açıklanma tarihi!

2022 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçilik sınavı sonuçları açıklanma tarihi!

28.07.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik sınav sonuçları, bekçi adayları tarafından ilgiyle takip ediliyor. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı 17 Temmuz Pazar günü tamamlanmıştı. Polis Akademisi geçtiğimiz gün bekçilik sınav sonuçlarıyla alakalı açıklamada bulundu. Peki Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınavı sonuçları tarihi ve detaylar haberimizde...

2022 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçilik sınavı sonuçları açıklanma tarihi!

Bekçilik sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas’ta 17 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Bekçilik sınavına giren adaylar sınavın sonucunu merakla bekliyor. Peki 2022 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçilik sınavı sonuçları açıklanma tarihi ve detayları haberimizde bulabilirsiniz...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Merakla beklenen sınavın sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 5 Ağustos Cuma günü erişime açılacak.

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf

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