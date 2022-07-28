Bekçilik sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas’ta 17 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Bekçilik sınavına giren adaylar sınavın sonucunu merakla bekliyor. Peki 2022 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçilik sınavı sonuçları açıklanma tarihi ve detayları haberimizde bulabilirsiniz...
Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Merakla beklenen sınavın sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 5 Ağustos Cuma günü erişime açılacak.
2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf
2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf
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