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2022 Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı giriş yerleri...

19.05.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik sınavı için son başvuru tarihinin 13 Mayıs'ta sona ermesinin ardından bekçi sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olan bekçi adayları "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bekçilik sınavına girecek olan adaylar çalışmalarını hızlandırırken bekçi sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorusunun yanıt aradı. İşte merak edilen soruların yanıtı...

2022 Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı giriş yerleri...

Bekçilik başvurularının sona ermesinin ardından bekçi sınavına kısa bir süre kalırken 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ön sağlık kontrolü merkezleri açıklandı. 2022/1. Dönem olarak Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine en az lise ve dengi okul mezunu 3.250 erkek aday asıl olarak alınacak. Bekçilik sınav tarihi ve sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih belli oldu. Peki Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bekçi alımı sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANDI MI?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul ve Ön Sağlık Kontrolü aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacaktır. Ön Sağlık Kontrolü aşamasında başarı ile geçen adaylar Yazılı Sınav aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

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