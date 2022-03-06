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  4. 2022 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi gün idrak edecek? İşte 2022 Kandil günleri!

2022 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi gün idrak edecek? İşte 2022 Kandil günleri!

06.03.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'nin üçüncü kandili olan Berat Kandili için geri sayım devam ediyor. Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Listesine göre Berat Kandili mart ayında idrak edilecek. Peki Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte 2022 Kandil günleri!

2022 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi gün idrak edecek? İşte 2022 Kandil günleri!

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, bu ay içerisinde idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamına denk geliyor.

BERAT NE DEMEK?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ

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Berat kandili Ramazan

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