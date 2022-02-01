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2022 BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

01.02.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİLSEM sınavının tarihi veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme tarihleri açıklandı. Öğrencilerin ilk olarak yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınması aşaması gerçekleştirilecek. Peki 2022 BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

2022 BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

BİLSEM ön değerlendirme uygulamasının 19 Şubat 2022 tarihinde başlaması bekleniyor. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları Cumartesi/Pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum halinde yapılacak.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenciler yetenek alanlarına göre 19 Şubat - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak. Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması ise 2 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

Sınav sonuçları 13 Mayıs 2022'de açıklanacak. Sonuçlar sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

BİLSEM'de ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenmekte olan uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecek.

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması halinde ise farklı RAM’larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.

Uygulamaya öğretmen ve öğrencilerin çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasak olacak.

Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecek.

Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” 02 Şubat 2022 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacak. Ayrıca fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanacak ve sonrasında öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.

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