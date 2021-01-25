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2022 BMW 2-Serisi Active Tourer, Mercedes B-Serisi ile mücadeleye hazırlanıyor

25.01.2021 09:01 | Son Güncelleme:
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2022 BMW 2-Serisi Active Tourer, Mercedes B-Serisi ile mücadeleye hazırlanıyor

Yaklaşan BMW 2 Serisi Active Tourer , bu yılın sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Ama hemen öncesinde kamuflajlı olarak kameralara yakalandı.

BMW, 2 Serisi Active Tourer'ı Mercedes-Benz B-Serisi'nin doğrudan rakibi olarak konumlandıracak. X1, X2 ve 1 Serisi ile aynı platformda yükselen model, (UKL2) artık daha dinamik görünmeyi başaracak. BMW'nin crossover'larından veya SUV'larından birini satın almadan pratik ve nispeten kompakt bir araç arayanların ilk tercihi 2 Serisi Active Tourer olacak gibi görünüyor.

BMW-2-Series-Active-Tourer

TASARIMDA NELER VAR?

Kamuflajlı fotoğraflarda model, keskin LED gündüz aydınlatmaları ile çarpıcı farları dikkat çekiyor. M3 ve M4'ten çok daha küçük olmasına rağmen ve siyah dikey çubuklarla tamamlanmış büyük bir böbrek ızgarası da önbölümde yerini alıyor.

BMW-2-Series-Active-Tourer

Ön panonun daha aşağısında ikincil ve daha geleneksel bir ızgara yer alıyor. 2 Serisi Active Tourer'a yandan bakıldığında, oldukça küçük ön ve arka çıkıntılara sahip olduğu görülüyor. Yüksek tavan çizgisi sayesinde özellikle baş mesafesi konusunda içerideki yolculara büyük avantaj sunacak. Modelin arka tarafında ise LED stoplar dikkatlerden kaçmıyor.

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