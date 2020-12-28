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  4. 2022 BMW 4 Serisi Gran Coupe yeniden görüntülendi

2022 BMW 4 Serisi Gran Coupe yeniden görüntülendi

28.12.2020 09:33 | Son Güncelleme:
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2022 BMW 4 Serisi Gran Coupe yeniden görüntülendi

2022 BMW 4 Serisi Gran Coupe yeniden görüntülendi. BMW, 4 Serisi'nin Coupe ve Convertible versiyonlarını şimdiden tanıttı ve sadece önümüzdeki baharda piyasaya çıkması planlanan Gran Coupe üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Casus fotoğrafçılar tarafından test sırasında görüntülenen 2022 BMW 4 Serisi Gran Coupe, marka severleri hala heyecanlandırmaya devam ediyor. Test araçları, hem 430i hem de M440i detaylı şekilde görüntülendi. Modellerin ateşli versiyon oldukları, trapezoidal egzoz uçları ve daha agresif tekerlek tasarımlarından belli oluyor. Onlara daha sıkı görünen dış tasarım detayları ekleniyor.

2022 BMW 4 Serisi Gran Coupe yeniden görüntülendi

2022 BMW 4 SERİSİ GRAN COUPE YENİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Tipik BMW Gran Coupe tarzında dış tasarımı model bize sunuyor. Eğimli coupe benzeri bir tavan çizgisini 4 kapılı bir düzen ile karıştırarak sportifliği pratiklikle birleştirmeyi bu model amaçlamaktadır. Halen kamuflajlı olmasına rağmen tasarım dili Coupe'ye çok benziyor. Önde, kısık farlarla çevrili büyük ızgara gözlerden kaçmıyor. Arka kısım aynı tampon şeklini ve dar arka stopları taşıyor.

2022 BMW 4 Serisi Gran Coupe yeniden görüntülendi

2022 BMW 4 SERİSİ GRAN COUPE’NİN İÇ MEKANI NASIL?

İç mekana gelince , standart 8,8 inç bilgi-eğlence ekranına sahip 4 Serisi Coupe ile neredeyse aynı olmasını bekliyoruz. 10,25 inç ekran seçeneği ve 12,3 inç Live Cockpit Professional gösterge paneli de modelde sunulacak.

2022 BMW 4 Serisi Gran Coupe yeniden görüntülendi

2022 BMW 4 SERİSİ GRAN COUPE HANGİ MOTORLAR İLE GELEBİLİR?

Her iki 4 Serisi Gran Coupe modeli de Coupe kardeşleriyle aynı güç aktarma organlarına sahip olmaları bekleniyor. Yani 430i versiyonunun 255 bg güç ve 400 Nm tork değeri sunması bekleniyor. Daha sportif bir makine arayanlar içinse 382 bg güç ve 494 Nm tokr değeri sunan ö440i versiyonu da modelde sunulacak.

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