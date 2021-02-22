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  4. 2022 Dacia Logan MCV Wagon kameralara yakalandı

2022 Dacia Logan MCV Wagon kameralara yakalandı

22.02.2021 08:34 | Son Güncelleme:
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2022 Dacia Logan MCV Wagon kameralara yakalandı

Bazıları yeni nesil Logan'ın bir MCV versiyonunun tamamen ortadan kaldırılabileceğine inansa da, bu tür araçlar Avrupa'da eskiden olduğu kadar popüler olmadığından, Dacia farklılaşmaya çalışıyor.

Yeni Logan MCV'nin yoğun şekilde kamufle edilmiş bu prototipi, Kuzey Kutup Dairesi yakınlarında kameralara yakalandı. Geçen yıl ortaya çıkan sedanla neredeyse aynı olan bir ön yüz dikkatlerden kaçmıyor. Bu, aynı belirgin farlar ve ızgara anlamına geliyor

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YIL SONUNA DOĞRU ÇAKACAK

Kompakt otomobilin yıl sonuna doğru çıkması planlanırken uzun tavanlı varyantı, kargoyu yüklemeyi ve boşaltmayı kolaylaştıracak. Daha büyük ve daha kare bir bagaj kapağı da modelde sunulacak. Arka stoplar biraz daha küçük görünüyor ve büyük olasılıkla arka camı çevrelemiyorlar. Çünkü bunlar muhtemelen çevredekileri kandırmak için tasarlanmış kırmızı etiketler. Arka tampon daha büyük ve arka plaka tutucusu hala bagaj kapağına takılı olarak geliyor.

MCV’NİN İÇ MEKANI LOGAN İLE AYNI OLACAK?

Kabin tasarımı ve yapım kalitesi dört kapılı modelle aynı olacak. Akıllı telefon entegrasyonlu dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi, otomatik klima kontrolü, elektrikli yan ayna ayarı, elektrikli kapı kilitleri, elektrikli camlar, çok fonksiyonlu direksiyon simidi gibi dikkat çekici donanımlarda modelde sunulacak.

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HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

CMF-B platformu tarafından desteklenen yeni Logan MCV'nin, kısa tavanlı kardeşi ile aynı motor serisine sahip olması bekleniyor. ; 1.0 litre hacminde 65 Bg üç üreten 3 silindirli benzinli motorun yanı sıra, aynı hacme sahip 90 Bg ve 100 Bg seçeneklerde otomobilde olacak. 100 Bg olan versiyon LPG opsiyonuna sahip olacak. LPG versiyonu sadece manuel şanzıman ile sunulacak.

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