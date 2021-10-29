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  4. 2022’de neler olacak? Bomba 3. Dünya Savaşı kehaneti

2022’de neler olacak? Bomba 3. Dünya Savaşı kehaneti

29.10.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce yaşayan kahinler, dünyada yaşanabilecek olayları önceden paylaşıyor. Birçok kahinin söyledikleri, gerçekleşti bile. Yaşanan doğa üstü olaylar, inanmayan insanların da aklında soru işaretleri bırakıyor.

2022’de neler olacak? Bomba 3. Dünya Savaşı kehaneti

Baba Vanga, Nostradamus, Alois Irlmaier gibi birçok isim, 2022 yılına dair önemli kehanetlerde bulundu. İşte 2022 yılında yaşanması muhtemel olaylar…

2022 YILINDA NELER OLACAK?

Alois Irlmaier’e göre 2022’de 3. Dünya Savaşı, Orta Doğu’da başlayacak. İlk kıvılcımın Balkanlar'da çıkacağını söyleyen kahin, ateşin Orta Doğu’ya sıçrayarak büyüyeceğini belirtmiş.

2022’de neler olacak? Bomba 3. Dünya Savaşı kehaneti

Meşhur Kahin Baba Vanga’ya göre 2022’de kanser hastalığına çare bulunacak. Baba Vanga’ya göre 2022’de dünya liderlerine suikastların düzenlenecek ve ölümlerin yaşanacak.

2022’de neler olacak? Bomba 3. Dünya Savaşı kehaneti

Nostradamus’a göre 10 Mayıs 2022’den sonra güneşte büyük patlamalar meydana gelecek ve dünya elektriksiz kalıp büyük bir kaos ve kıtlık yaşayacak.

2022’de neler olacak? Bomba 3. Dünya Savaşı kehaneti

Azeri şaman bir rahip ise 2022’de dünyada depremlerin aşırı artacağı ve yüzbinlerce kişinin ölebileceğini iddia etmiş.

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