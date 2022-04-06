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  4. 2022 de pek parlak görünmüyor! Ming-Chi Kuo: 170 milyon adetlik telefon siparişini iptal ettiler

2022 de pek parlak görünmüyor! Ming-Chi Kuo: 170 milyon adetlik telefon siparişini iptal ettiler

06.04.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarı 2022'de de üst düzey bir performans gösteremeyebilir. Çünkü ünlü analist Ming-Chi Kuo telefon pazarı hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Kuo, önde gelen Çinli Android telefon üreticilerinin yaklaşık 170 milyon adetlik telefon siparişlerini iptal ettiklerini öne sürdü.

2022 de pek parlak görünmüyor! Ming-Chi Kuo: 170 milyon adetlik telefon siparişini iptal ettiler

Akıllı telefon pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ve çip krizinin etkisi altında kaldı. Özellikle tedarik sorunları akıllı telefon üreticilerinin zor günler yaşamasına neden oldu. Ancak Gizchina'nın haberine göre akıllı telefon pazarı için 2022 de pek parlak görünmüyor.

MING-CHI KUO'NUN SÖYLEDİKLERİ ŞOK ETKİSİ YARATTI

Apple haberleri ile tanınan Ming-Chi Kuo, önde gelen Çinli Android üreticilerinin bu yıl yaklaşık 170 milyon adetlik telefon siparişlerini iptal ettiğini söyledi. Kuo, bu sayının 2022 sevkiyat planlamasının yüzde 20'sini oluşturduğu belirtirken bir uyarıda bulunmayı da unutmadı;

"Talep düşmeye devam ederse, siparişler önümüzdeki birkaç ay içinde tekrar düşebilir."

Daha önce çıkan raporlarda ise Apple'ın da iPhone ve AirPods üretiminde azalmaya gideceği iddiası yer almıştı.

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ÇİP KRİZİ KÖTÜLEŞİYOR

Sektördeki çip krizi olarak da bilinen çip kıtlığının daha da kötüleştiği bildiriliyor. Bazı çiplerin teslim süresinin artık 6-9 ayı aştığı öne sürülüyor.

FİYAT DÜŞÜRMELERİNİ İSTEDİLER

Raporlara göre, Android telefon üreticileri Qualcomm ve MediaTek'ten telefon pazarındaki talebi canlandırmak için fiyatları düşürmelerini istedi. Ancak Morgan Stanley analistleri, MediaTek ve Qualcomm'un şu anda bu talebi karşılama konusunda isteksiz olduğuna dikkat çekti. Bunun nedeni, piyasayı canlandırmayacağına inanmaları şeklinde ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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