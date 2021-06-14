2022'deki NATO Zirvesi nerede yapılacak? Görüş birliği sağlandığı öne sürüldü

İspanya basını, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanarak NATO'nun 2022'deki zirvesinin İspanya'nın ev sahipliğinde yapılmasının planlandığını yazdı.

Konunun, Brüksel'de bugün yapılan NATO Zirvesi sırasında liderlerin yaptığı konuşmalarda da dile getirildiği ve "2022'de İspanya'da buluşmayı umuyoruz." ifadesi kullanıldığı vurgulandı.

İspanya'nın gelecek yılki NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasıyla ilgili nihai kararın ise NATO Stratejik Konsepti tarafından onaylanması gerektiği belirtildi.

LİTVANYA CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, bugünkü konuşmasında, ülkesinin 2023 yılındaki NATO zirvesini organize etmek istediğini söyleyerek, "2022'de İspanya'dan sonraki zirveye ev sahipliği yapmaktan ve altyapıyı sağlamaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı. (AA)

