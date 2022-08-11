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2022 DGS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile DGS sonuç sorgulama nasıl yapılır?

11.08.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından 11 Ağustos 2022 Perşembe günü yapıldı. 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen sınava ilişkin sonuçların 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacağı belirtilmişti. Fakat sonuçlar erken açıklandı. Peki ÖSYM ile DGS sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte DGS sonuçları ile ilgili merak edilen sorunun yanıtı...

2022 DGS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile DGS sonuç sorgulama nasıl yapılır?

DGS sonuçları 3 Temmuz'da sınava giren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülke genelinde ve Lefkoşa'da, 96 sınav merkezinde yapılan DGS sonuçları açıklandı. Peki ÖSYM ile DGS sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

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DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları belli oldu. Şimdi vatandaşlar tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

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Tercih döneminin 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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