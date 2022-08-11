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2022 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS tercihleri ne zaman?

11.08.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı ve hangi tarihler arasında yapılacağı merak konusu oldu. Peki DGS tercihleri ne zaman? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

2022 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS tercihleri ne zaman?

DGS sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasının detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tercih sürecinin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki DGS tercihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları belli oldu. Şimdi vatandaşlar tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

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Tercih döneminin 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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DGS SONUÇLARI

DGS sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

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