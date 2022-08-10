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2022 DGS sonuçları ne açıklanır, bugün açıklanır mı? DGS sonuçları için gözler ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamasında!

10.08.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçları ne açıklanır? 3 Temmuz Pazar günü, 2 senelik üniversite eğitimlerini 4 seneye tamamlamak isteyen kişiler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girdi. Şimdi sonuçlar için gözler ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, 2022 DGS sonuçları için tarih...

2022 DGS sonuçları ne açıklanır, bugün açıklanır mı? DGS sonuçları için gözler ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamasında!

DGS sonuçları 3 Temmuz'da sınava giren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülke genelinde ve Lefkoşa'da, 96 sınav merkezinde yapılan DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şimdi vatandaşlar "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama ve 2022 DGS sonuçları tarihi...

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR, BUGÜN AÇIKLANIR MI?

2022 DGS sınavları 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. DGS sınavlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi.

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ÖSYM yayınladığı 2022 sınav takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

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Buna göre DGS sınav sonuçları, 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok üniversite öğrencisi bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

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Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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