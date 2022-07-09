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  4. 2022 Diyanet’e göre Adıyaman bayram namazı saat kaçta kılınacak? Adıyaman Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

2022 Diyanet’e göre Adıyaman bayram namazı saat kaçta kılınacak? Adıyaman Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

09.07.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca Müslümanın haftalar öncesinden hazırlık yaptığı Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi itibarıyla idrak etti. Bununla beraber Adıyaman'da bayram namazı saati, arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki 2022 Diyanet’e göre Adıyaman bayram namazı saat kaçta kılınacak? Adıyaman Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte merak edilenler...

2022 Diyanet’e göre Adıyaman bayram namazı saat kaçta kılınacak? Adıyaman Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Adıyaman'da yaşayan vatandaşlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Bayram namazı saatleri Diyanet tarafından vatandaşların bilgisine sunuldu. Peki 2022 Diyanet’e göre Adıyaman bayram namazı saat kaçta kılınacak? Adıyaman Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte merak edilenler...

ADIYAMAN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet tarafındna paylaşılan bilgiye göre Adıyaman'da bayram namazı saat 05.46'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE DİYANET BİLGİSİ

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Adıyaman
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