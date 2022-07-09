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2022 Diyanet’e göre Ankara bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

09.07.2022 05:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Ankara’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta?” sorusu, Kurban Bayramı sebebiyle merak konusu oldu. Ankaralı birçok Müslüman vatandaş, 9 Temmuz Cumartesi sabahı cemaatle beraber kılacağı namazın saatini araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Kurban Bayram'ı namazı saatlerini açıkladı. Peki Ankara’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte diyanet 2022 Ankara bayram namazı saatleri...

2022 Diyanet’e göre Ankara bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Ankara’da Kurban Bayramı namazı kılacak olan vatandaşlar, bayram namazı saatini araştırmaya hız kesmeden devam ediyor. Ankara Kurban Bayramı namazı saati birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ederken, Diyanetin açıklamasıyla Ankara’da saat kaçta namaz kılınacağı da belli oldu. Kurban Bayramı sabahında kılınacak olan namazın saatleri tüm illere göre açıklandı. “Ankara’da bayram namazı saat kaçta?” İşte detaylar…

Cuma namazı saat kaçta kılınır?

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara bayram namazı saati, Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri sonrasında açıklandı. 9 Temmuz Cumartesi günü cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazı, Ankara'da saat 06.03'te kılınmaya başlayacak.

Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı?

Ankara'da saat 06.03'te kılınacak olan bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayram hutbesini dinleyecek.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE DİYANET BİLGİSİ

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

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