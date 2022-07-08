HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 2022 Diyanet’e göre Sinop, Şanlıurfa ve Sivas bayram namazı saatleri! Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

2022 Diyanet’e göre Sinop, Şanlıurfa ve Sivas bayram namazı saatleri! Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

08.07.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında Kurban Bayramı yarın yani 9 Temmuz Cumartesi tarihinde idrak edilecek. Yarın sabah saatlerinde yüz binlerce Müslüman vatandaş bayram namazını kılacak. Sinop, Şanlıurfa ve Sivas illerinde namaz kılacak vatandaşlar internette bayram namazı saatlerini sorguluyor. Peki Sinop, Şanlıurfa ve Sivas illerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Diyanet Kurban Bayramı namazı saat bilgileri!

2022 Diyanet’e göre Sinop, Şanlıurfa ve Sivas bayram namazı saatleri! Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Sinop, Şanlıurfa ve Sivas’ da yarın Kurban Bayramı namazı kılacak olan birçok Müslüman vatandaşın bayramdan önce araştırmaları bayram namazı saatleri yönünde oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı yarınki bayram namazı için saat bilgilerini vatandaşlarla paylaştı. İşte Sinop, Şanlıurfa ve Sivas illerindeki bayram namazı saatleri 2022!

2022 SİNOP, ŞANLIURFA VE SİVAS'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz-12 Temmuz arası idrak edilecek. Sinop'ta bayram namazı 9 Temmuz 2022 sabahı saat 05.48'de cemaatle beraber kılınacak. Sivas'ta 05.46'da kılınırken, Şanlıurfa'da ise bayram namazı 05.45'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Her sene bayramlarda toplu olarak kılındığı bilinen bayram namazı, Müslümanlar arasındaki bağın ve birliğin gelişmesine katkı sunmakta ve bayram kutlamasına vesile olmaktadır. Namazın sonrasında caminin bahçesinde bayramlaşan vatandaşlar arasında toplumsal birlik ve beraberlik duygusu güçlenir.

Ayrıca okunan bayram hutbesi sünnettir ve namazın ardından okunan bu hutbeler, vatandaşlar için güzel tavsiyeler içerip yol gösterici özellik taşır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Önceki günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın sonrasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da belli oldu. Tatil toplamda 9 güne çıktı. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatili 17 Temmuz 2022 Pazar gününe dek devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polise yumruk atan milletvekili hakkında karar verildi!Polise yumruk atan milletvekili hakkında karar verildi!
Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacakŞehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak
Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı Sinop Sivas Şanlıurfa bayram namaz saati

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta indirim kısa sürdü!

Akaryakıtta indirim kısa sürdü!

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Doktorlarla ilgili tepki çeken sözler: Öldürmez misin, dövmez misin?

Doktorlarla ilgili tepki çeken sözler: Öldürmez misin, dövmez misin?

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Doktoru öldüren güvenlik görevlisinin babası konuştu

Doktoru öldüren güvenlik görevlisinin babası konuştu

Sözleri gündem olmuştu! O konuşmanın detaylarını anlattı

Sözleri gündem olmuştu! O konuşmanın detaylarını anlattı

İlginizi Çekebilir

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.