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2022 Dünya Kupası: Uluslararası Af Örgütü'ne göre Katar'da göçmen işçiler insani olmayan koşullarda çalışıyor

16.11.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'a (Uluslararası Af Örgütü) göre, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için tasarlanan stadyumların ve altyapı projelerinin inşaatlarında göçmen işçiler insani olmayan koşullarda çalışıyor. Katar hükümeti ve FIFA işçi haklarıyla ilgili reformların uygulandığını açıklasa da; Uluslararası Af Örgütü, "Turnuvaya kadar dikkatler bu insan hakları sorununa çevrilmeli" diyor.

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'a (Uluslararası Af Örgütü) göre, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için tasarlanan stadyumların ve altyapı projelerinin inşaatlarında göçmen işçiler insani olmayan koşullarda çalışıyor. Katar hükümeti ve FIFA işçi haklarıyla ilgili reformların uygulandığını açıklasa da; Uluslararası Af Örgütü, "Turnuvaya kadar dikkatler bu insan hakları sorununa çevrilmeli" diyor.

Uluslararası Af Örgütü, Dünya Kupası hazırlıklarında göçmen işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili hazırladığı 48 sayfalık raporda, Katar hükümetinin işçi haklarıyla ilgili olarak açıkladığı reformların uygulanmadığını, Khalifa Stadyumu'nda bazı göçmenlerin zorla çalıştırıldığını belirtti.

Örgüte göre İngiliz oyuncuların, yöneticilerin ve taraftarların seyircilerin Dünya Kupası'na giden süreçte insan haklarına dikkat çekmesi gerekiyor.

İngiltere dün San Marino'yu 10-0 yenerek turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı.

Raporda, 2017 yılından bu yana Katar'da işçi hakları konusunda reformlar yapıldığı ancak bu reformların yüz binlerce işçiye yansıtılmadığı belirtildi.

Ücretlerin eksik ödenmesi, güvenli olmayan şartlarda çalışma, iş değiştirmede zorluk yaşama, sorunlardan sadece birkaçı.

Getty Images

Katar iddiaları reddetti

Katar hükümeti ise Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarını reddetti.

Doha yönetimi, bu tarz sistemsel değişikliklerin uygulanmasının uzun sürdüğünü, reformların her şirket tarafından benimsenmesinin zaman aldığını belirtti.

Katar yetkilileri, "Şirketlere, reformların uygulanmamasına göz yumulmayacağını ilettik ancak çalışma sisteminin hala gelişmekte olduğunu kabul ediyoruz" diyor.

İngiltere Menajeri Gareth Southgate, Pazartesi günkü San Marino galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Eğer dikkat çekebileceğimiz ve yardım edebileceğimiz noktalar varsa, daha önce yaptığımız gibi bunu yine yaparız" ifadelerini kullandı.

Norveç, Hollanda ve Almanya milli takım oyuncuları da Katar'daki insan hakları ihlallerini protesto etti.

İngiltere milli takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağının kesinleştiği 2010 yılından bu yana ülkede göçmen işçilere karşı uygulamalara dikkat çekiliyor.

İngiltere Futbol Federasyonu sözcüsü, FIFA ve birliğe üye diğer kuruluşların daha önce Uluslararası Af Örgütü'yle Dünya Kupası'ndaki sosyal sorumluluklarına dair görüştüğünü, o zamandan bu yana Katar'ın işçi hakları konusunda ilerleme kaydettiğine inandıklarını söyledi.

Sözcü, "Yine de yapılacak pek çok şey olduğunun farkındayız. Her zaman ülkemizdeki sorunların da farkında olarak dönüşümün en iyi şekilde, diğer kesimlerle ortaklaşa çalışılarak elde edildiğini düşünüyoruz" dedi.

Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda, 2017 yılında Katar'da, insan hakları gruplarının aktardığına göre ölümlerle sonuçlanacak kadar korkunç koşullarda yaşamak zorunda bırakılan yüz binlerce işçinin çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili hukuki düzenlemelerin duyurulduğu belirtiliyor.

Bu düzenlemeler çalışma saatlerinin sınırlandırılması, anlaşmazlıkların çözümlenmesi, maaşların ödenmesini garantilenmesi, yeni bir asgari ücret belirleme, iş değiştirmek veya ülkeden gitmek isteyenlerin işverenden izin alma prosedüründe yenilikler gibi yasa değişikliklerini kapsıyordu.

Ancak Uluslararası Af Örgütü'ne göre bu düzenlemeler uygulamada yetersiz kaldı.

Örgütün raporunda Kenya'dan bir göçmen işçinin, "İyileştirmeler kağıt üstünde yapıldı ancak sahada henüz bir değişiklik yok" sözlerine yer veriliyor.

Uluslararası Af Örgütü ayrıca son 11 yılda, göçmen işçilerin açıklanamayan bir şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili yeterli inceleme yapılmadığını ve çalışanların sendikalaşmasının engellendiğini de öne sürüyor.

Örgüte göre FIFA, 2022 Dünya Kupası başlamadan önce, işçi reformlarıyla ilgili programını uygulaması için Katar hükümetine çağrı yapmalı.

Konuyla ilgili olarak FIFA'dan yapılan son açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Katar'da halen yüz binlerce işçi, reformlardan faydalanıyor. Ülkedeki üst düzey yöneticiler sayesinde çok kısa sürede bu kadar ilerlemenin kaydedildiğini gözden kaçırmamalıyız.

"FIFA, Katar yetkilileriyle ve diğer ortak gruplarla yapıcı diyalog halinde, ülkede işçilerin daha fazla korunması ve reformların uygulanması için baskı yapmaya devam edecek".

"Dünya Kupası'nın ülkede ve tüm bölgede kalıcı bir miras bırakacağına, olumlu bir sosyal değişime hizmet edeceğine inanıyoruz."

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