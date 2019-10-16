HABER

"2022 Dünya Kupası'yla ilgili karalama kampanyası yürütüldü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 22:48 | Son Güncelleme

Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi: "Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nı düzenleme kabiliyetinin ciddi bir şekilde sorgulandığı, özellikle abluka ülkeleri tarafından yürütülen acımasız bir karalama kampanyasına maruz kaldık"

DOHA (AA) - Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuyla ilgili ülkesine karşı kötü niyetli bir kampanya yürütüldüğünü söyledi.

Zevadi, Doha'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nı düzenleme kabiliyetinin ciddi bir şekilde sorgulandığı, özellikle abluka ülkeleri tarafından yürütülen acımasız bir karalama kampanyasına maruz kaldık." dedi.

Zevadi, yanlış yönlendirme ve dezenformasyon içeren bu kampanyayla Katar'ın Dünya Kupası'nı düzenleme hakkını elde ettiği 2010'dan beri mücadele ettiğini belirtti.

Her türlü kötüleme girişimine karşın Dünya Kupası'nın bölge için bir fırsat olduğunu vurgulayan Zevadi, "Bu etkinliğe bölgenin ev sahipliği yapmasını istiyoruz, bu vizyonu halen benimsiyoruz." diye konuştu.

Kupa hazırlıkları için yetkili birim olan Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesine çok sayıda gönüllünün başvurduğunu aktaran Zevadi, bunların bir kısmının Katar'a abluka uygulayan ülkelerden geldiğini sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

FIFA'nın 2 Aralık 2010'daki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

PARTNER Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup... Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup...
İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar!İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar!
İki aile arasında kavga! Silahlar konuştuİki aile arasında kavga! Silahlar konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2022 FIFA Dünya Kupası Hasan ez-Zevadi Küresel Güvenlik Forumu 2019 Proje ve Miras Yüksek Komitesi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar!

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga

İki aile arasında kavga! Silahlar konuştu

16 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İşte Şans Topu'nda kazandıran numaralar

Malatya’da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı: 3’ü asker 5 yaralı

Askeri personel taşıyan araç kaza yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 653 oldu

Ağır darbe! MSB son bilançoyu açıkladı

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.