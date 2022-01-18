2022 e-Okul VBS öğrenci ve öğretmen giriş ekranı: e-Okul sınav ve karne notları nasıl görüntülenir?

e-Okul VBS öğrenci öğretmen giriş ekranı içinde bulunan öğrenci girişinden notlarını, devamsızlıklarını ve eğitim hayatı ile ilgili birçok bilgiye erişebilir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin

notlarından devamsızlık durumlarına birçok bilginin görüntülenebildiği e-okul platformunda karne notlarına erişmek oldukça kolaydır.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI!

e-Okul VBS öğrenci öğretmen giriş ekranı içindeki öğrenci girişine tıklayıp öğrencinin bilgilerinin doldurulması ile açılan ekrandan notlar görüntülenebilir ve karne için not ortalaması hesaplanabilir. Sömestr döneminin yaklaşması ile birlikte öğrenciler ve velileri yarıyıl döneminde takdir veya teşekkür alıp almayacaklarını merak etmeye başladılar. Bu merakı gidermek için ise en kolay yol e-Okul platformundan

giriş yaparak notları öğrenmek ve not ortalamasını hesaplamaktır.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

Öğrencilerin devamsızlık ve not görüntülemelerinin yapılmasını sağlayan ve öğrencinin okul hayatıyla ilgili velilere de birçok bilgi sağlayan e-okul VBS, Milli Eğitim Bakanlığı’nın en önem verdiği sistemlerden biridir. Sömestr gelmeden önce karne notunun öğrenilmesi için VBS öğrenci öğretmen giriş ekranından öğrenci seçilerek TC kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapılarak notlara erişilebilir. Aynı şekilde e-Okuldaki karne notlarını e okul yıl sonu notları kısmında görüntülenebilir.

Devamsızlık ve notlar dışında haftalık ders programı, sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi, nakit işlemleri, öğrenci tarafından okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgileri, okul duyuruları gibi birçok

bilgiye ulaşmak için de veliler e-okul VBS’yi takip edebilirler.

İşte e-Okul VBS giriş ekranı linki:

https://eokulyd.meb.gov.tr/

