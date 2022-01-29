HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2022 e-YDS sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 e-YDS 1 sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

2022 e-YDS sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 e-YDS 1 sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

29.01.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 e-YDS sınav sonuçlarına ilişkin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Peki 2022 e-YDS 1 sonuçları nasıl, nereden sorgulanır? İşte 2022 e-YDS sınav sonuçları ekranı ve detaylar....

2022 e-YDS sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 e-YDS 1 sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

e-YDS 2022/1 İngilizce (2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı) ile ilgili beklenen açıklama geldi. İngilizce dil bilgisini belgelemek isteyen kişilerin başvurup çevrimiçi olarak girdiği sınavda sonuçlar belli oldu. Peki 2022 e-YDS 1 sonuçları nasıl, nereden sorgulanır? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Elektronik Yabancı Dil Sınavına ilişkin detayları aktardı.

2022 E-YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

E-YDS 1 İngilizce sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM sonuçların sınava girenlerin erişimine açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Ocak 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/1 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır."

2022 E-YDS 1 SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

ÖSYM trafından yapılan açıklamaya göre öğrenciler ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

https://sonuc.osym.gov.tr

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Eşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek kararEşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek karar
AÖL 2. dönem kayıtlarıAÖL 2. dönem kayıtları
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: "Birileri kafayı bulmaya gidiyor"

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: "Birileri kafayı bulmaya gidiyor"

Abdulhamit Gül, görevi Bekir Bozdağ'a devretti

Abdulhamit Gül, görevi Bekir Bozdağ'a devretti

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Salgının seyriyle ilgili çarpıcı sözler: En yüksek sesle söylüyorum

Salgının seyriyle ilgili çarpıcı sözler: En yüksek sesle söylüyorum

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.