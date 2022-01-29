2022 e-YDS sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 e-YDS 1 sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

e-YDS 2022/1 İngilizce (2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı) ile ilgili beklenen açıklama geldi. İngilizce dil bilgisini belgelemek isteyen kişilerin başvurup çevrimiçi olarak girdiği sınavda sonuçlar belli oldu. Peki 2022 e-YDS 1 sonuçları nasıl, nereden sorgulanır? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Elektronik Yabancı Dil Sınavına ilişkin detayları aktardı.

2022 E-YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

E-YDS 1 İngilizce sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM sonuçların sınava girenlerin erişimine açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Ocak 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/1 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır."

2022 E-YDS 1 SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

ÖSYM trafından yapılan açıklamaya göre öğrenciler ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

https://sonuc.osym.gov.tr

