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2022 e-YDS sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM İngilizce e YDS 2022/2 sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

19.02.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-YDS sınav sonuçları ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar sonrası yayınlandı. 19 Şubat 2022 tarihinde uygulanmış olan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/2 İngilizce) değerlendirme işlemleri sona erdi. Peki ÖSYM İngilizce e YDS 2022/2 sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2022 e-YDS sonuçları sorgulama ekranı!

2022 e-YDS sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM İngilizce e YDS 2022/2 sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

2022 yılında e-YDS sorgulama ekranı erişime açıldı. 19 Şubat 2022 tarihinde binlerce adayım katılımı ile gerçekleşen 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/2 İngilizce) sonuçları internet adresi üzerinden yayınlandı.

E-YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

19 Şubat 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/2 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlandı. Ayrıca söz konusu sınavın temel soru kitapçığının yüzde 10'u da açıklandı. Adaylar e-YDS sonuçlarını ÖSYM şifresi ve T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilmekte.

e-YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ HAKKINDA

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmünde olmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YDS
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