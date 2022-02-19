2022 e-YDS sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM İngilizce e YDS 2022/2 sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

2022 yılında e-YDS sorgulama ekranı erişime açıldı. 19 Şubat 2022 tarihinde binlerce adayım katılımı ile gerçekleşen 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/2 İngilizce) sonuçları internet adresi üzerinden yayınlandı.

E-YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

19 Şubat 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/2 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlandı. Ayrıca söz konusu sınavın temel soru kitapçığının yüzde 10'u da açıklandı. Adaylar e-YDS sonuçlarını ÖSYM şifresi ve T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilmekte.

e-YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ HAKKINDA

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmünde olmaktadır.



