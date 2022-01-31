2022 ek zam farkları yattı mı? Ek zam ödemeleri ne zaman yapılacak?

Emekli, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak olan ilave zam ödemelerin tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Emekli sandığı emeklileri ilave zam farklarını 27 Ocak Perşembe günü itibariyle almaya başladı. Şimdi ise memurlar, Bağ-Kur ve SSK emeklileri ek zam farklarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. İşte haberin detayları...

EK ZAM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların 2022 yılı ocak ayı ilave zam farklarının yatırılması ile ilgili bir açıklamada bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ek zamların ödenme tarihi 27 Ocak Perşembe olarak belirlendi.

Bu açıklamaya göre, emekli, yetim, malul, vazife malulü ve dul aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenmeye başlandı.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, ilave zamlı maaşlarını ve enflasyon farklarını 15 Ocak'ta aldı. SSK emeklileri ek zam farkalrını 17 ile 26 Ocak aldı. Bağ-Kur emeklileri ise ilave zam farklarını 25 ile 28 Ocak tarihleri arası alacak.



