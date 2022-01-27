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2022 EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor? EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvuru ücreti ne kadar?

27.01.2022 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 ÖSYM sınav takvimine göre EKPSS başvuru tarihi belli oldu. EKPSS 2022 başvuruları Ocak ayı içerisinde başlaması bekleniyordu. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına girmek isteyenler başvurularını yapmak üzere tarihi ve başvuru kılavuzunu araştırıyor. Peki 2022 EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor? EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte merak edilenler ve başvuru kılavuzu...

2022 EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor? EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvuru ücreti ne kadar?

EKPSS sınav başvuruları ile ilgili araştırmalar sürerken engelli memur alımı için uygulanan sınavın başvuru tarihi merak ediliyor. Söz konusu başvuruların Ocak ayında alınması bekleniyor. Peki 2022 EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

2022 EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS başvuruları 27 Ocak 2022 tarihinde yani bugün başladı. Sınav 2022 senesinde Nisan ayında düzenlenecek. Sonuçlar ise Mayıs ayında ilan edilecek.

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

EKPSS başvuruları 27 Ocak 2022 tarihinde başlayacak. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu bu tarihte yayınlanmış olacak. Sınava katılacak adaylar işlemlerini 15 Şubat tarihine kadar tamamlayabilecek.

EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

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EKPSS sınavı için başvuru ücreti araştırılan konulardan oldu. Başvuru ücreti kılavuzun yayımlanması ile birlikte belli olacak.

EKPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS, 2022 yılında 24 Nisan tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 20 Mayıs 2022'de açıklanacak.

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ÖSYM sınav
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