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2022 EKPSS sınav yerleri belli oldu mu? EKPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM giriş belgeleri yayınlandı mı?

21.04.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 EKPSS sınav yerleri belli oldu mu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yazılı açıklamanın ayrıntıları için internette araştırma yapmaya devam ediyor. ÖSYM, sınav belgelerine ilişkin duyuruda bulunmuştu. Peki 2022 EKPSS sınav yerleri belli oldu mu? EKPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

2022 EKPSS sınav yerleri belli oldu mu? EKPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM giriş belgeleri yayınlandı mı?

2022 EKPSS sınav yerleri belli oldu mu? Sınava kısa bir süre kala günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Sınav için başvuruda bulunan kişiler, sınava girecekleri yer bilgisinin de bulunduğu giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinde edinebilecek. Peki 2022 EKPSS sınav yerleri belli oldu mu? EKPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM giriş belgeleri yayınlandı mı? ÖSYM giriş belgeleri ekranı ve sınava ilişkin bilgiler haberimizde...

2022 EKPSS YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-EKPSS) 24 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak.

Sınav yerleri ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, önümüzdeki Pazar günü saat 10.15’de başlayacak. Sınava girecek öğrencilerin saat 10.00'dan sonra binaya alınmayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 60 dakika sürecek.

ÖSYM GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Sınav için başvuruda bulunan kişiler, sınava girecekleri yer bilgisinin de bulunduğu giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile aşağıdaki linkten öğrenebilecekler.

İşte ÖSYM EKPSS giriş belgeleri ekranı:

https://ais.osym.gov.tr

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