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  4. 2022 Exxen üyelik ücreti! Exxen üyelik fiyatları ne kadar? Exxen spor üyelik fiyatları ve paketleri neler?

2022 Exxen üyelik ücreti! Exxen üyelik fiyatları ne kadar? Exxen spor üyelik fiyatları ve paketleri neler?

14.04.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Exxen, 1 Ocak 2021 tarihinde Acun Ilıcalı tarafından kurulan ücretli dijital içerik platformudur. Exxen çeşitli içerikleri bakımından zengin bir platformdur. Özellikle futbolseverler UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için Exxen'i tercih etmektedirler. Exxen, hem UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını satın aldığını duyurdu. Bu haber üzerine vatandaşlar 2022 Exxen üyelik ücretlerini araştırmaya başladı. İşte Exxen üyelik ücretleri ve paketleri!

2022 Exxen üyelik ücreti! Exxen üyelik fiyatları ne kadar? Exxen spor üyelik fiyatları ve paketleri neler?

Sevilen dijital içerik platformu Exxen 2021-2022 sezonu dahil olmak üzere 3 sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını satın aldığını duyurdu ve tüm UEFA maçlarının Exxen platformu üzerinden yayınlanacağını açıkladı. UEFA heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler Exxen üyelik ücretleri ve paketlerini araştırmaya başladı. 2022 Exxen üyelik ücretlerine dair detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

2022 EXXEN ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücreti reklamlı ve reklamsız paket olarak ikiye ayrılmaktadır:

Reklamlı Exxen Üyelik Paketi Ücreti:

Yıllık Paket: 16,60 TL x 12 ay

2 ay hediye
Vade farksız 12 ya taksitle
Aylık Paket: 19,90 TL

Taahhüt yok
Dilediğin zaman iptal et
Reklamsız Exxen Üyelik Paketi Ücreti:

Yıllık Paket: 24,90 TL x 12 ay

2 ay hediye
Vade farksız 12 ya taksitle
Aylık Paket: 29,90 TL

Taahhüt yok
Dilediğin zaman iptal et
EXXEN + EXXENSPOR ÜYELİK ÜCRETİ
Exxen + Exxenspor üyelik ücreti reklamlı ve reklamsız paket olarak ikiye ayrılmaktadır:

Reklamlı Exxen + Exxenspor Üyelik Paketi Ücreti

Sezonluk Paket: 44,80 TL x 12 ay

Vade farksız 12 ya taksitle
Aylık Paket: 59,80 TL

Taahhüt yok
Dilediğin zaman iptal et
Reklamsız Exxen + Exxenspor Üyelik Paketi Ücreti

Sezonluk Paket: 54,80 TL x 12 ay

Vade farksız 12 ya taksitle
Aylık Paket: 69,80 TL

Taahhüt yok ve dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

EXXEN SPOR UEFA YAYIN HAKLARI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen 2021-2022 sezonu dâhil olmak üzere 3 sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını satın aldığını duyurmuş ve tüm UEFA maçlarının Exxen platformu üzerinden yayınlanacağını duyurmuştur. Bu Platform bünyesinde karşılaşmaları anlatan spikerlerden Melih Gümüşbıçak, Gökhan Abdik, Aykut Aydın, Alp Özgen, Orkun Çolakoğlu ve Erman Yaşar gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

EXXEN NE ZAMAN KURULDU?

Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayan Exxen, ilk kez kamuoyuna 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de yakında beraberiz." açıklamasıyla duyuruldu.

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi. Platformun yıllık bütçesinin ise 900 milyon TL olacağını açıkladı.

Platform içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı açıklandı. Ayrıca televizyonda ticari sebepler nedeniyle yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanacağı belirtildi. Ali Taran'ın önerisiyle, platformun adı Exxen olarak belirlendi.

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Acun Ilıcalı Exxen
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